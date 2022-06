Von Svenja Pastoors

Neckargemünd. Strahlender Sonnenschein, knackige 30 Grad, Frühstück mit Blick aufs Wasser: Für dieses Urlaubsgefühl muss man nicht in die Ferne reisen. Direkt am Neckar, umringt vom Grün der Wälder, liegt der Campingplatz an der Friedensbrücke in Neckargemünd. Luftig aneinandergereiht entsteht hier jeden Sommer ein kleines Urlaubsdorf aus Wohnwagen,