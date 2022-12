Ein Ehepaar aus Hoffenheim war für den Weihnachtsbaumverkauf an der Kriegsmühle vorgefahren. "Wir haben die etwas weitere Anfahrt auf uns genommen, weil die Bäume einfach gut sind und vor allem nicht gespritzt", so die Kundin. Sie hatte in der Vergangenheit schon negative Erfahrung gemacht mit Tannenbäumen, die als Biotanne angepriesen worden waren und es dann noch nicht waren. "Wir haben einen Baum noch an Heiligabend abräumen müssen, denn ich habe auf die verwendete Chemie ...

Auch der Personalrat des Rhein-Neckar-Kreises schloss sich wieder mit seiner Aktion zugunsten der Waldpiraten an und verkaufte belegte Brötchen, Kinderpunsch, Kaffee, Würstchen und Glühwein. Der kleine Stand wurde nach erledigtem Einkauf gerne frequentiert. Martin Streib, der Personalratsvorsitzende, betonte, wie wichtig es dem Personalrat in diesen schwierigen Zeiten sei, sich solidarisch zu zeigen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. "Wir machen das bestimmt schon seit zehn Jahren", stellte er fest.

Eine Woche zuvor waren die Nordmanntannen in eigens angelegten Schonungen in Schwanheim, Schwarzach und Heiligkreuzsteinach geschlagen worden. Etwa 20 Forstwirte und Azubis erledigten diese Arbeit, Den Verkauf bewältigten fünf Mitarbeiter von Forst BW und weitere fünf des Kreisforstamts.

Die meisten Käufer hatten eine genaue Vorstellung. "Am meisten gewünscht waren mittelgroße Tannenbäume bis zu zwei Meter", berichtete Gerald Richter von Forst BW, der wie in den Jahren zuvor den Verkauf organisierte. Auch was die Dichtheit der Bäume anbelangte, wurden klare Wünsche geäußert. Wer den Baum mit echten Kerzen bestücken wollte, legte auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Zweigen Wert und bevorzugte lichte Tannen.

Neckargemünd. Wie soll der ideale Tannenbaum beschaffen sein? Dichter oder dünner Bewuchs? Und wie groß? Nach diesen Kriterien wählten die Käufer ihren Baum beim Weihnachtsbaumverkauf von Forst BW und Kreisforstamt aus. Manch einer wollte die optimale Auswahl und stellte sich schon vor Verkaufsbeginn am Freitag um 7.30 Uhr an. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch unter rund 300 Nordmanntannen aus Odenwälder Beständen ausgewählt werden. Gegen Mittag zeigte sich die Auswahl schon eingegrenzt. Weniger als 50 Nordmanntannen standen noch zur Wahl: Da aber alle von gleicher Qualität waren, gab es keinen Nachteil.

Von Anna Haasemann-Dunka

Ein Ehepaar aus Hoffenheim war für den Weihnachtsbaumverkauf an der Kriegsmühle vorgefahren. "Wir haben die etwas weitere Anfahrt auf uns genommen, weil die Bäume einfach gut sind und vor allem nicht gespritzt", so die Kundin. Sie hatte in der Vergangenheit schon negative Erfahrung gemacht mit Tannenbäumen, die als Biotanne angepriesen worden waren und es dann noch nicht waren. "Wir haben einen Baum noch an Heiligabend abräumen müssen, denn ich habe auf die verwendete Chemie allergisch reagiert."

Gerald Richter bestätigte, dass die Bäume komplett ökologisch aufwachsen und keine Spritzmittel zum Einsatz kommen. Was er aber nicht garantieren konnte, ist, ob die Nordmanntannen schnell nadeln oder weniger schnell. "Jeder Baum ist ein Individuum und reagiert komplett unterschiedlich", sagte er.

Ausschlaggebend ist auch die richtige Behandlung des Tannenbaums, der nach dem Kauf möglichst in einem Eimer Wasser kühl stehen sollte und erst kurz vor Weihnachten nach nochmaligem Anschnitt an der Schnittfläche in die Wohnung geholt werden sollte. Auch im Christbaumständer sollte er ausreichend gewässert werden. Eine weitere Unbekannte ist, wie die Tannen den trockenen Sommer verkraftet haben. Ihrem grünen Tannenkleid war zwar nichts anzumerken. Dennoch kann sich die Dürre in einem vorzeitigen Nadeln der Bäume bemerkbar machen, wusste der Fachmann.