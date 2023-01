Neckargemünd. (cm) Sein Herz schlug für die Stadt am Neckar. Hier wurde Alfons Unger mit seiner Familie heimisch, obwohl er aus dem Schwäbischen stammte. Hier war er als Selbstständiger erfolgreich. Hier engagierte er sich. Nun schlägt das Herz des bekannten Gründers der Metzgerei Unger nicht mehr. Alfons Unger starb am vergangenen Montag im Alter von 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterlässt eine Ehefrau, fünf Kinder und neun Enkelkinder. Die Trauerfeier findet am heutigen Montag, 16. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Spechbach statt. Die Beisetzung der Urne erfolgt im engsten Familienkreis.

Dass die Familie Unger im Jahr 1971 von Friedrichshafen am Bodensee an den Neckar zog, hatte einen besonderen Grund: Hier bot sich für Alfons Unger in Kleingemünd die Chance, eine Metzgerei zu übernehmen. In der Bergstraße befand sich bis vor zwei Jahren der Hauptsitz der Metzgerei, die über die Jahre mehrere Filialen in der Region betrieb. Als Alfons Unger den Betrieb im Jahr 2008 an seinen ältesten Sohn Roland übergab, war die Metzgerei mit Filialen in Neckarsteinach sowie in den Heidelberger Stadtteilen Altstadt und Weststadt vertreten. Weitere Zweigstellen in Heidelberg kamen unter Roland Unger hinzu, der die Metzgerei bis zuletzt führte.

Alfons Unger war ein Unternehmer mit Leib und Seele, ein Metzger mit Leidenschaft, ein Schaffer und Macher. Er hatte sein Hobby zum Beruf gemacht. Diesen übte er pflichtbewusst und zielstrebig aus, mit Ehrgeiz. Unger engagierte sich als Obermeister der Fleischerinnung Heidelberg und im Landesinnungsvorstand. Und er war ein Mensch, der die Gemeinschaft liebte, was sich an vielen Mitgliedschaften in Vereinen zeigte. So war er als Sänger beim Sängerbund Einheit in Kleingemünd aktiv.

Aktiv war Alfons Unger auch in der Kommunalpolitik der Stadt am Neckar. Von 1994 bis 2011 gehörte er dem Gemeinderat an, war Mitglied in zahlreichen Ausschüssen. Hier ergriff er als Mitglied der CDU-Fraktion vor allem für das Handwerk das Wort. Von 1999 bis 2011 hatte er sogar das Amt des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters inne. Unger wirkte bei der Altstadtsanierung und dem Neubau des Schulzentrums mit. Weitere Schwerpunkte waren die Gewerbeförderung, der Sport und die Kindergärten. "Zwei Urgesteine verließen den Rat" titelte die RNZ Ende 2011, als Unger zusammen mit dem früheren Dilsberger Ortsvorsteher Stefan Wiltschko aus dem Gremium verabschiedet wurde. Für seine Verdienste um Neckargemünd wurde Alfons Unger mit der ...