Mühlhausen. (seb) Die Anwohner der Mühlhausener Ortsdurchfahrt werden durch den Verkehrslärm belastet. Das wird nicht nur so "gefühlt", das hat auch der offizielle Lärmaktionsplan der Gemeinde bestätigt, den der Gemeinderat im Juni dieses Jahres verabschiedet hat.

Aus diesem Grund wurde jetzt die Tempo-30-Regelung ausgeweitet. So müssen Autofahrer nicht mehr nur vor dem Seniorenzentrum am Ortseingang langsamer machen, sondern in der ganzen Speyerer Straße. Maximal 30 Stundenkilometer gelten nun zusätzlich auch in der Hauptstraße von der Kreuzung mit Hohl- und Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Schelmenbergstraße.

Wie Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung einräumte, gab es Probleme bei Versetzung oder Neu-Anbringung der Beschilderung, dem Bauhof fehlte teilweise Material. Überdies wurde der Gemeinde ein Ortsschild geklaut, das eigentlich klarmacht, wo der innerörtliche Bereich mit der neuen Temporegelung beginnt.

Spanberger kündigte an, dass in nächster Zeit auch Geschwindigkeitskontrollen geplant sind, um die neuen Regelungen zu bekräftigen.