Sängerin Katrin Müller sorgte derweil mit ihrer facettenreichen Sopranstimme für zahlreiche Gänsehautmomente. In "Farbenspiel des Winds" aus "Pocahontas" stellte sie einfühlsam die Verbundenheit Pocahontas mit der Erde und der Natur dar. Glanzpunkte an diesem Abend waren sicher ihre beiden Soli "For the First Time in Forever" und "Let it go" aus der "Eiskönigin". Hier konnte sie all ihren Gefühlen freien Lauf lassen und wuchs zur Königin, die nun keinen Druck mehr verspürt.

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Der Erfolg der Disney-Filme liegt nicht allein in den Figuren und Geschichten. Es ist die Musik, die die tragende Rolle spielt, wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken. Ob fröhliche Rhythmen oder gefühlvolle Balladen: Bei Disney gibt es für jede Stimmung das passende Lied. Und eben diese Musik stand nun im Mittelpunkt eines Open-Air-Konzerts, das der Musikverein vor einigen Hundert Zuhörern auf dem Platz vor der Kraichgauhalle veranstaltete.

Bereits 2019 hatte der Verein einen ganzen Abend den Disney-Melodien gewidmet. Jetzt, zum 20. Dirigentenjubiläum von Dominik M. Koch, war also "Disney 2" angesagt. Mit Instrumenten, Live-Gesang und Choreografien wurden die Disney-Geschichten live auf der Bühne zum Leben erweckt.

Das 60-köpfige Orchester zeigte eine Musizierfreude auf höchstem Niveau, eine dynamische Bandbreite, die erstaunen lässt. Musiker und ihr Dirigent spielten in besonderen Sphären.

Patrick Hörnle lebte sich auf der Bühne in Gesang und szenischer Darstellung aus. Mitreißend interpretierte er Lieder wie "Sei hier Gast" und "Wie kann ich sie lieben" aus "Die Schöne und das Biest". Vom kräftigen Bariton bis zum hohen Tenor sind seiner Stimme keine Grenzen gesetzt, das bewies er im Song "Du hast einen Freund in mir" aus "Toy Story". Überragend präsentierte sich Hörnle mit "Das Feuer der Hölle" als Frollo aus "Glöckner von Notre Dame".

Katrin Müller und Patrick Hörnle harmonierten auch im Duett, etwa beim Titelsong aus "Die Schöne und das Biest". Mit Leidenschaft und Innigkeit ihrer Stimmen beeindruckten sie bei "Dir gehört mein Herz" aus "Tarzan".

Mit sehr viel Ausstrahlung, einer perfekten Choreografie und den immer passenden Kostümen glänzten Gabi Lipp und Jana-Sophie Vöhringer als Tanz-Duo. Stefan Degen präsentierte sich im Gewand des Hausmeisters in den Disney-Studios als Moderator und machte dabei einen ganz hervorragenden Job. Er überzeugte mit Charme, Witz und Lockerheit. Alle Akteure wurden mit minutenlangen stehenden Ovationen belohnt. Erst nach mehreren Zugaben und einem kleinen Feuerwerk gaben sich die Zuhörer zufrieden.

Ort des Geschehens

Das war längst nicht alles. Zuvor gab es ein hochkarätiges Vorprogramm. 70 junge Musikanten aus den Musikvereinen Kronau, Mingolsheim und Mühlhausen hatten sich unter ihren Dirigenten Paula Dickemann und Sebastian Hotz zu einem Projektorchester vereinigt. Wertung für den Auftritt: Bestnote! Bei "Celebration and Song" begeisterten sie vom ersten Takt durch mitreißende Rhythmen und klangvolle Melodien. Die Funk-Melodie "September" aus den 70ern brachte Feuer ins Programm. Das Medley "Eighties Flashback" war ein packender musikalischer Rückblick auf Songs von Michael Jackson und Bon Jovi. Ein Medley der größten Discohits gab es ebenso wie "Welcome to the Jungle" von "Guns N’ Roses". Glanzvoller Schlusspunkt war die Filmmusik aus "The Greatest Showman", bei der sich rasante Tempi und choralartige Klänge abwechselten und in einen festlichen Schluss mündeten. Zwei Zugaben "erstritt" das begeisterte Publikum.