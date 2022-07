Den Sonntagnachmittag überführte Daniela Wacker in charmanter Weise durch das musikalische Programm. Der Grundschulchor der Kraichgauschule, unterstützt durch Instrumente, Keyboard (Christine Stutz) und Gitarre (Frau Kaps) hatten vor den Eltern, Großeltern und Publikum einen umjubelten Auftritt. Gleich anschließend folgten die Fünft- und Sechstklässler mit dem Hit "What Shall We do with the Drunken Sailor?" Ihre Lieblingstänze hatten die Schülerinnen und Schüler der Tanz-AG mitgebracht und rockten mit einer exakten Choreografie über das Parkett.

Insgesamt elf Gruppen, der Tischtennisverein, der Angelsportverein, der Kraichgau Fanfarenzug, die Kolpingsfamilie, der Volleyballclub, die Schlepperfreunde, die Kuhschwanz-Angels & friends, der 1. FC Mühlhausen, der Freizeitclub Asphalt, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und die Mühlhäuser Winzer hatten in der Dielheimer Straße ihre Stände, Buden, Zelte und Sonnenschirme aufgebaut und servierten am Samstag und Sonntag für ihre Gäste Speisen und Getränke.

Mühlhausen. Für Jung und Alt war am vergangenen Wochenende beim Bürgerfest in der Dorfmitte einiges geboten: Auf der Bühne in der Dorfmitte gab es ein musikalisches und tänzerisches Non-Stop-Programm. Auch für die "Heidelberg Historic" hatte nach zweijähriger Zwangspause das Warten ein Ende. Am Freitag rollten 186 Oldtimer durch die Gemeinde. Am Abend hatten die Schlepperfreunde zum Bayrischen Abend eingeladen, wo bei Schweinshaxen und Bier die Trachtenkapelle Malschenberg mit Volksmusik für Stimmung sorgten.

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Für Jung und Alt war am vergangenen Wochenende beim Bürgerfest in der Dorfmitte einiges geboten: Auf der Bühne in der Dorfmitte gab es ein musikalisches und tänzerisches Non-Stop-Programm. Auch für die "Heidelberg Historic" hatte nach zweijähriger Zwangspause das Warten ein Ende. Am Freitag rollten 186 Oldtimer durch die Gemeinde. Am Abend hatten die Schlepperfreunde zum Bayrischen Abend eingeladen, wo bei Schweinshaxen und Bier die Trachtenkapelle Malschenberg mit Volksmusik für Stimmung sorgten.

Insgesamt elf Gruppen, der Tischtennisverein, der Angelsportverein, der Kraichgau Fanfarenzug, die Kolpingsfamilie, der Volleyballclub, die Schlepperfreunde, die Kuhschwanz-Angels & friends, der 1. FC Mühlhausen, der Freizeitclub Asphalt, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und die Mühlhäuser Winzer hatten in der Dielheimer Straße ihre Stände, Buden, Zelte und Sonnenschirme aufgebaut und servierten am Samstag und Sonntag für ihre Gäste Speisen und Getränke.

Mit einer Kinder- und Teenie-Disco starteten die Kuhschwanz-Angels das Bürgerfest, danach war die Bühne frei für Live-Musik: Zunächst ließen die "Schlagerfuzzies" die Herzen der Schlagerfans höher schlagen, danach sorgte die Band "Soulfish" für Begeisterungsstürme unter den Zuhörern.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Festgottesdienst unter dem Leitwort "Unser Leben sei ein Fest", zelebriert von Pfarrer Klemens Dittberner und Pater Thaineese John Antony Samy, musikalisch gestaltet vom evangelischen Posaunenchor Tairnbach unter der Leitung von Clarissa Dold. Danach lud der Kindergarten St. Josef zum Tag der offenen Tür: Interessierte hatten die Gelegenheit, die Räumlichkeiten und das neu gestaltete Außengelände anzuschauen.

Von Freitag bis Sonntag war auf der Bühne einiges geboten. Foto: Jan A. Pfeifer

Den Sonntagnachmittag überführte Daniela Wacker in charmanter Weise durch das musikalische Programm. Der Grundschulchor der Kraichgauschule, unterstützt durch Instrumente, Keyboard (Christine Stutz) und Gitarre (Frau Kaps) hatten vor den Eltern, Großeltern und Publikum einen umjubelten Auftritt. Gleich anschließend folgten die Fünft- und Sechstklässler mit dem Hit "What Shall We do with the Drunken Sailor?" Ihre Lieblingstänze hatten die Schülerinnen und Schüler der Tanz-AG mitgebracht und rockten mit einer exakten Choreografie über das Parkett.

Der Kraichgau Fanfarenzug unter der Leitung von Volker Wachter hatte sich für seinen Auftritt etwas Besonderes einfallen lassen. Man nahm die Gelegenheit wahr, um den jüngsten Trommler und die jüngste Fanfarenbläserin ins Orchester aufzunehmen und gleichzeitig dem Publikum vorzustellen. Anschließend zeigten die Tänzerinnen der TGL ihr Können und beendeten ihren Tanz mit einem Spagat.

Einen furiosen Auftritt legte das neunköpfige "RGAD Orchester" auf die Bühne. Mit selbst komponierten und getexteten Songs und einigen Hits ließ man schnell den Funken zum Publikum überspringen. Dass sich auch Jugendliche für Musik begeistern lassen, erlebten die Besucher beim Auftritt des Jugendorchesters des Musikvereins, das mit symphonischer Blasmusik sein Publikum erfreute. Non-Stop ging es im Programm weiter. Zur Abwechslung folgte eine "Stunde des Chorgesangs" mit dem Sängerbundchor "New Generation" unter der Leitung von Konrad Knopf. Mit viel Musik klang auch das Bürgerfest am Sonntagabend aus, mit der Jugendband "Heul doch!", der Musikschule Östringen und der Band "Wednesday at nine".