Leimen-Gauangelloch. (lesa) Wenn am Samstagnacht um Punkt 0 Uhr die Sektkorken knallen, die Böller zünden und die Raketen gen Himmel steigen, freuen sich die Zweibeiner über den Beginn des neuen Jahres und den Höhepunkt der Silvesterfeiern.

Rolf LangeFoto: privat

Wer sich dagegen nicht freuen dürfte, wenn es vor der Tür knallt, sind die Vierbeiner. Vor allem jene, die neu in der Region oder gar in Deutschland sind. "Vor allem die Importhunde sind auffällig ängstlich und haben es an Silvester schwer", sagt Rolf Lange. Als Vorsitzender des Vereins der Hundefreunde Gauangelloch und selbst Hundebesitzer kennt er sich bestens aus mit dem sprichwörtlich besten Freund des Menschen und sagt über die Reaktion von Hunden auf Silvester-Böllerei: "Es ist eine Frage der Gewöhnung. Wenn Tiere hier groß geworden sind, ist es nicht so das Problem."

Doch gerade während der Hochphase der Corona-Pandemie haben sich zahlreiche Menschen eben Hunde zugelegt, die aus in anderen Nationen von der Straße "gerettet" wurden und die hiesigen Traditionen zum Jahreswechsel somit nicht kennen. Wie sollten diese sich auf die kommende nicht allzu stille Nacht vorbereiten? Etwas einfacher haben es jene Hundebesitzer, die mit ihren Tieren in die Übungsstunden der Gauangellocher Hundefreunde oder ähnlicher Vereine gekommen sind.

Sie dürften aus den Übungsstunden wissen, ob ihr Hund ein ängstlicher Charakter ist und wie er in Drucksituationen reagiert. So berichtet Lange etwa, dass die Gauangellocher Hundetrainer Welpen gezielt etwa durch klappernde Blechdosen unter Stress setzen, um sie auf Grenzsituationen vorzubereiten.

Hat man einen Angst-Hund, der bei lauten Knallgeräuschen "da steht und zittert", rät Lange: "Für diese Hunde ist es das Beste, wenn man in die Alpen fährt." Ansonsten empfiehlt er, sein Tier in der Silvesternacht genau zu beobachten. Kriecht das Tier bereits bei den leisesten Knallgeräuschen herbei, solle man den Hund aber nicht sofort auf den Schoß nehmen und trösten. "Wenn man das macht, verstärkt man das Verhalten nur."

Die Tiere müssten schlicht daran gewöhnt werden. Als letzte Möglichkeit im Akutfall stünde aber immer noch die Möglichkeit offen, dem Tier ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. "Dafür muss man aber auf jeden Fall Rücksprache mit dem Tierarzt halten", betont Lange. "Menschliche Medikamente darf man den Hunden nicht geben."

Dieses Szenario droht Lange, beziehungsweise seiner 13 Jahre alten Schäferhündin "Hexe", wohl nicht. "Die ist entspannt", lacht der Hundeexperte. "Mit ihr kann man sogar in der Silvesternacht spazieren laufen."