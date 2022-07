Von Meike Paul

Meckesheim. Die Windkraft-Nutzung soll nun auch in Meckesheim vorangetrieben werden. Der Gemeinderat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Am Ende sollen dann die Bürger entscheiden, ob sie der Vermarktung von Gemeindeflächen für den Bau von Windkraftanlagen zustimmen. Das heißt auch: Alle zu diesem Thema in der