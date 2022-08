Meckesheim. (lew) Mehrere Absperrbaken und ein vorübergehend mittels Ampelschaltung geregelter Fußgängerüberweg: In der Zuzenhäuser Straße herrscht seit Kurzem eine Verkehrssituation, die den Meckesheimer Martin Kreß zunächst stutzig machte. "Fehlt nur noch die passende Baustelle", meinte er lakonisch zu den von ihm getätigten Aufnahmen.

Bürgermeister Maik Brandt sagte auf Nachfrage, die Arbeiten im Auftrag der Syna hätten eigentlich schon im Juni stattfinden sollen. Syna-Pressesprecherin Maren Engelhardt berichtete nun gegenüber der RNZ: "Die Baustelle wurde am Dienstag eingerichtet, am Mittwoch wurde die Ampelanlage in Betrieb genommen und am Donnerstagmorgen startete die Baumaßnahme, welche circa zwei Wochen lang dauern wird."

Drei Kabelverteiler in der Straße sollen getauscht sowie ein Kabel neu verlegt werden. Kreß’ Beobachtung, dass "die Ampel für den fahrenden Verkehr wohl standardmäßig auf Rot steht", konnte die Sprecherin nicht bestätigen.