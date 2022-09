Mauer/Meckesheim. (agdo) Der Schlamm spritzt nach allen Seiten. Das Visier am Helm ist heruntergeklappt. Nicht selten bleiben Motorradfahrer mit ihren Maschinen im tiefen Morast stecken. Das Schlammloch beim Fischweiher in Meckesheim hat seine Tücken – wer mit dem Gefährt dort stecken bleibt, erhält aber Hilfe von Zuschauern.

Am Samstag fand die "Schwere Badische Gedächtnisfahrt" des Motorsportclubs (MSC) Mauer statt. Gestartet wurde in Mauer am Schulzentrum. Der Höhepunkt war an besagter Station voll nassen Erdreichs. Hier war es laut, schlammig und dreckig. Die Stimmung aber war genial. Die Fahrer wurden von Zuschauern angespornt und bejubelt.

Bei der „Schweren Badischen Gedächtnisfahrt“ war Maschinenbeherrschung gefragt. Foto: A. Dorn

Aufgrund des zuvor trockenen Wetters musste der MSC beim Schlammloch nachhelfen. Es wurde eigens mit Wasser aus dem Fischweiher gefüllt und entsprechend aufbereitet.

Zwar habe es am Tag zuvor geregnet, sagte der Zweite Vorsitzende des MSC, Roland Böhm. Doch der Niederschlag habe bei Weitem nicht gereicht, um der Anforderung eines Wettkampfs hier gerecht zu werden. Die Geländefahrt sei kein Rennen, hielt Roland Böhm fest. Es sei eine Zuverlässigkeitsfahrt auf einem etwa 43 Kilometer langen Rundkurs. Die Strecke führte von Mauer nach Meckesheim, Mönchzell, Lobbach, Spechbach, Epfenbach und wieder zurück. Der Rundkurs sollte drei Mal umfahren werden. Eine Zeitkontrolle gab es beim Mauermer Schulzentrum beim Start und Ziel.

Man durfte nicht zu früh und nicht zu spät dort aufschlagen. Maschinen wie Fahrer sollten schonend die Runden drehen. Eine Sonderprüfung gab es am Waldrand von Mönchzell am Salzberg: Hier gaben die Fahrer auf einer etwa vier Kilometer langen Strecke ordentlich Gas.

"Wir haben um die 200 Starter", sagte Roland Böhm. Sogar Teilnehmer aus den Niederlanden, Frankreich oder Belgien lockte das Spektakel an. Gefahren wurde auf Maschinen mit Baujahr 1956 bis 1983. Groß war die Gaudi indes am Schlammloch. Man fuhr beklatscht von Zuschauern mit den Maschinen in den Morast rein - und bestenfalls durch. Der Schlamm spritzte nach allen Seiten, etliche Zuschauer wichen zurück. Je nach Breite und Tiefe des Schlamms fuhren die Fahrer mit angezogenen Beinen durch, andere setzten die Beine kurz auf dem Schlamm auf. Bei letzterer Art musste man aufpassen, dass man mit den Beinen nicht im Morast hängen blieb. Das reibungslose Durchfahren gelang nicht jedem. Einige Fahrer blieben mit ihren Maschinen im Schlamm stecken oder kippten gar um. Die Maschine aufzurichten und wieder zum Laufen zu bringen, war nicht einfach, Zuschauer halfen dabei. Unter Jubel ging es auch für jene Fahrer weiter.