Eppelheim. (ugl) Die "Närrische Straßenbahn" wird auch 2023 – und damit das dritte Jahr in Folge – nicht fahren. Die Mitorganisatoren des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) informierten über diesen Entschluss am Montag über die Internetseite des Vereins. Die "Närrische Straßenbahn" ist ein Projekt des ECC in Kooperation mit dem Heidelberger Karneval Komitee, an dem mehrere Vereine beteiligt sind. Hauptgrund für die erneute Absage ist laut ECC die noch bis zum 30. Januar geltende Maskenpflicht im ÖPNV. Erst ab dem 31. Januar soll diese aufgehoben werden.

"Leider kommt diese Entscheidung für unsere Planungen ein paar Tage zu spät", heißt es vonseiten des ECC. Als Termine für eine Fahrt der "Närrischen Straßenbahn" habe man entweder den 22. oder den 29. Januar ins Auge gefasst. "Auf diese Tage hatten wir uns konzentriert, Kräfte gesammelt und geplant. Mit einer Aufhebung der Maskenpflicht Anfang Februar verpassen wir diese Chance der Umsetzung damit schmerzlich knapp", bedauert der ECC. Sehr oft seien die Organisatoren gerade in den vergangenen Tagen auf die "Närrische Straßenbahn" angesprochen worden, die seit 2019 zwischen Eppelheim und Heidelberg fährt.

Die Absicht des Angebots bestehe gleichermaßen darin, Fastnachtsfreunden eine Freude zu bereiten als auch darin, mit der Aktion etwas Gutes zu tun. Der Gewinn der Spendenfahrscheine wird an karitative Zwecke in der Region weitergeben. Doch bereits 2021 und 2022 hatten aufgrund der Pandemie keine Fahrten stattfinden können. Umso größer sei die Hoffnung gewesen, dass in diesem Jahr wieder eine "Närrische Straßenbahn" aufs Gleis gehen kann. Auf keinen Fall wolle man jedoch die Gesundheit der Fahrgäste leichtfertig aufs Spiel setzen.

Ein Ausweichtermin im Februar ist dem ECC zufolge wegen der hohen Dichte an Fastnachtsveranstaltungen in dieser Zeit terminlich leider nicht möglich. Prunksitzungen, Seniorensitzungen, Umzüge, Gardebälle, Ordensfeste – die ehrenamtlichen Mitglieder und Helfer der Vereine seien stark eingebunden, weshalb es keine Möglichkeit gegeben hätte, bei der alle Vereine entsprechend Kräfte zur Verfügung haben.

Ein Festhalten am Januar hätte man aber aufgrund der Maskenpflicht als "unangemessen" erachtet. Dies hätte einen "immens höheren organisatorischen Aufwand und eine deutlich größere Verantwortung für die beteiligten Vereine" zur Folge gehabt.