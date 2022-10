Region Heidelberg. (lesa) Der 82-jährige Leimener ist sauer. "Die werfen alles in die Grüne Tonne", empört er sich. Seinen Unmut erregt hat eine Beobachtung, die er in seiner Nachbarschaft im Herzen St. Ilgens gemacht hat. Ein Betrieb nahe seiner Wohnung, so berichtet er gegenüber der RNZ, entsorge regelmäßig Masken, Latexhandschuhe und weitere Hygieneartikel in der Tonne, in die eigentlich Verpackungen und verwertbare Gegenstände aus Kunststoff, Metall oder Papier gehören. Und was ihn besonders ärgert: Die AVR Kommunal, die im Rhein-Neckar-Kreis für die Abholung des Mülls zuständig ist, leere die Tonnen trotz falscher Sortierung – "obwohl dies offensichtlich ist", sagt er.

Bereits in der Vergangenheit habe er sich bei dem Entsorgungsdienstleister beschwert. "Die haben aber nichts gemacht und nehmen trotzdem alles mit", empört er sich. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass die AVR in ihrer jüngst veröffentlichten Abfallbilanz für das Jahr 2021 bemängelte, dass die Zahl der "Fehlwürfe" in die Grüne Tonne in Höhe von rund 30 Prozent deutlich reduziert werden könnte.

Wie reagiert die AVR auf offensichtliche Fehlwürfe in bereitgestellten Mülltonnen? Und inwiefern beeinträchtigt falsch entsorgter Müll die Weiterverwertung? Die RNZ hat bei dem in Sinsheim ansässigen Unternehmen angefragt.

Die Antwort: "Eine Prüfung und Kontrolle" der bereitgestellten Mülltonnen auf die korrekte Trennung des Mülls erfolgt laut Jasmin Mendel "in der Regel nicht". "Das Durchsuchen und Prüfen von Abfällen in den Tonnen birgt ein hohes Gesundheitsrisiko sowie Verletzungsgefahr für das Abfuhrpersonal", erklärt die Leiterin der AVR-Unternehmenskommunikation.

Nicht korrekt sortierter Müll landet also laut Mendel in der Wertstoffsortieranlage in Sinsheim. Dort wird der Müll sortiert – und das teils von Hand: "Bevor das Sortiergemisch auf die Sortierbänder gelangt, werden in einem ersten Schritt große Fremdstoffe per Hand ausgelesen", erklärt Mendel. Dazu zählten ihr zufolge vor allem Textilien, Holz, Elektrogeräte und Autobatterien. Auch die Masken, die fälschlicherweise häufig in der Grünen Tonne statt korrekt im Restmüll landeten, würden händisch aussortiert.

Nach der händischen Kontrolle hole ein Magnet metallenen Müll aus dem Abfall. Das weggeworfene Metall wird laut Mendel zu Ballen gepresst und weiter verwertet. "Mit Hilfe von Nahinfrarot-Sortiermaschinen werden Kunststoffe, Papier und Kartons sortiert", erklärt die AVR-Mitarbeiterin weiter. "Papier, Pappe und Kartons können in Papierfabriken wieder zu neuen Papierprodukten verarbeitet werden." Aussortierte "Sekundärrohstoffe" aus Kunststoff würden von den "dualen Systemen" abgeholt. "Fremdstoffe landen bei den ,Sortierresten’ und werden in der Müllverbrennungsanlage verbrannt", schließt Sprecherin Mendel.