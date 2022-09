Mannheim/Walldorf. (pol) Gegen einen 25-jährigen Mannheimer und eine 23-jährige Wieslocherin wurden Haftbefehle erlassen. Sie werden von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, als Teil einer international agierenden Bande in mindestens zwei Fällen ältere Menschen um hohe Vermögenswerte betrogen zu haben.

Ihnen wird vorgeworfen, sich als "falsche Polizeibeamte" ausgegeben zu haben. Mit dieser Masche sollen sie im Februar 2022 eine 71-jährige Frau in Bremen um mehr als 170.000 Euro Vermögenswerte gebracht haben. Zudem sollen die Beschuldigten im März eine 81-jährige Mannheimerin um rund 80.000 Euro betrogen haben.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft befanden sich die zwei Tatverdächtigen im Umfeld eines 34-jährigen Mannheimers, der schon seit Mai 2022 in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, durch einen Betrug als "falscher Polizeibeamter" rund 200.000 Euro zum Nachteil einer 87-jährigen Walldorferin erbeutet zu haben. Durch die Untersuchungen in diesem Fall wurde die Polizei auf die Wieslocherin und den Mannheimer aufmerksam. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Beschuldigten von bislang unbekannten Auftraggebern von der Türkei aus gesteuert wurden.