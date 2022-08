Rauenberg. (RNZ) 13 Jahre lang hat Sabine Vollmerhausen die Mannaberg­schule geprägt. Jetzt genießt sie die Sommerferien, die niemals enden. Denn die Rektorin ist in den Ruhestand gegangen, ihre Nachfolgerin ist Katja Seegers, die zuletzt Konrektorin an der Wieslocher Schillerschule war.

Doch sang- und klanglos wollte die Mannabergschule ihre Chefin natürlich nicht gehen lassen. Die Schulgemeinschaft hatte in der Kulturhalle eine bunte Abschiedsfeier vorbereitet. Umrahmt wurde diese Feier mit Beiträgen der Bläser-AG, Gesangseinlagen, einem unterhaltsamen Spiel und prominenten Gästen.

So war eigens Michael Körber vom zuständigen Schulrat des Schulamts Mannheim angereist, um Vollmerhausen ganz offiziell in den Ruhestand zu verabschieden. Auch Bürgermeister Peter Seithel ließ es sich nicht nehmen, der langjährigen Rektorin zu danken. Er würdigte in seiner Rede die immer wertschätzende und gute Zusammenarbeit und wünschte Vollmerhausen für die bevorstehende Zeit alles Gute.

Interessant ist, wie die Mannaberg­schule zum Rahmen von Vollmerhausens Berufsleben wurde. Denn hier fing einst ihre Lehrerkarriere an, absolvierte sie doch im Rahmen ihrer Ausbildung das Referendariat an der Rauenberger Schule. Im Jahre 2001 ließ sie sich nach ihrer Zeit in Heilbronn wieder in die Mannabergschule zurückversetzen und entdeckte bald ein vorhandenes Interesse, in der Schulleitung tätig zu werden. Zunächst übernahm sie 2009 das Amt der Konrektorin, bevor sie 2013 die Stelle der Schulleiterin antrat. "Seither führte sie in ihrer offenen und kompetenten Art unsere Schule durch die vergangenen neun Jahre", so Konrektorin Ulrike Förderer. "Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!"

Zur Abschiedsfeier hatte sich das Kollegium etwas Besonderes überlegt: In Anlehnung an das bekannte Dschungel-Camp hieß es "Ich bin Rektorin, holt mich hier raus". Vollmerhausen musste in verschiedenste Prüfungen den Dschungel-Schulalltag bestehen, um am Ende ihr Dschungelzeugnis und die Dschungelkrone in Empfang nehmen zu können. Die Gäste fanden: Wie in den vergangenen Jahren hat die Rektorin auch diese Aufgaben bravourös gemeistert.

Die Kinder der Mannabergschule hatten sich ebenfalls eine Überraschung für ihre Rektorin überlegt. Sie hatten Steine bemalt, ein Abschiedslied eingeübt und zusammen mit dem Kollegium ein großes Überraschungspicknick vorbereitet.

Nachfolgerin Katja Seegers ist seit Anfang August im Amt. Sie freue sich, nun eine "eigene" Schule zu leiten und nach den Sommerferien die Schulgemeinschaft kennenlernen zu dürfen, schreibt sie auf der Internetseite der Mannabergschule.