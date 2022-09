Traditionell wird samstags die neue Portugieserkönigin in ihr Amt eingeführt. Hierzu treffen sich alle Beteiligten zu einem kleinen Umzug. Dabei werden die alte sowie die neue Königin daheim abgeholt und zum Festplatz begleitet. Dort wurde der Tross von den Böllerschüssen der Malschenberger Sportschützen empfangen. Unter der Leitung von Dirigent Erich Merklinger spielte die Trachtenkapelle auf dem Festplatz auf, ehe Ortsvorsteher Ludwig Schäffner die Gäste begrüßen konnte. Dieser appellierte in seiner Rede sogleich an die Gäste. "Wir lassen uns nicht vom Coronavirus anstecken, sondern vom Feiervirus." Sein Dank galt dem ganzen Organisationsteam sowie den teilnehmenden Ortsvereinen, die sich im Vorfeld des Festes stark engagiert hatten, und ein Portugieserdorf geschaffen haben, in dem es für jeden etwas gab. "So können wir nach zwei Jahren Coronapause in unserem Weindorf wieder die Geselligkeit pflegen, alte Bekannte treffen, und ...

Am Samstag war dann durchwachsenes Wetter vorhergesagt. Der ein oder andere kleine Schauer hielt doch einige Besucher davon ab, den Festplatz zu besuchen, was der Stimmung aber nicht abträglich war. Malschenberg, das mit seiner Portugieserkönigin ein Alleinstellungsmerkmal unter den Weinbaugemeinden in der Region hat, begann den Festsamstag ganz im Zeichen der alten Rebsorte. Diese war früher an den Hängen weit verbreitet im Anbau und machte Malschenberg bekannt. Heute sind nur noch einzelne Parzellen mit Portugieser belegt, was aber die Malschenberger nicht davon abhält diesem Wein zu huldigen.

In diesem Jahr waren mit von der Partie die Handballer vom TSV, die Sportschützen, der Liederkranz Malschenberg, die Trachtenkapelle sowie die Brunnenbergschule. Ein kleiner Vergnügungspark rundete das Festgeschehen ab. Inoffiziell eröffnet wurde das Fest bereits am Freitagabend. Für die musikalische Umrahmung an diesem Abend sorgten die "UnderCoverBoys". Diese verstanden es bestens die rund 250 Besucher zu unterhalten.

Malschenberg. Nach zwei Jahren Pause war es im Dorf am grünen Hang endlich wieder soweit. Das Portugieserfest im Rauenberger Ortsteil Malschenberg konnte auf dem Festplatz am unteren Ortseingang über die Bühne gehen. Dazu hatten viele Helfer der mitwirkenden Vereine und der Brunnenbergschule ihre Stände wieder herausgeputzt, um die Gäste im Portugieserdorf Malschenberg zu empfangen.

Von Georg Wipfler

Malschenberg. Nach zwei Jahren Pause war es im Dorf am grünen Hang endlich wieder soweit. Das Portugieserfest im Rauenberger Ortsteil Malschenberg konnte auf dem Festplatz am unteren Ortseingang über die Bühne gehen. Dazu hatten viele Helfer der mitwirkenden Vereine und der Brunnenbergschule ihre Stände wieder herausgeputzt, um die Gäste im Portugieserdorf Malschenberg zu empfangen.

In diesem Jahr waren mit von der Partie die Handballer vom TSV, die Sportschützen, der Liederkranz Malschenberg, die Trachtenkapelle sowie die Brunnenbergschule. Ein kleiner Vergnügungspark rundete das Festgeschehen ab. Inoffiziell eröffnet wurde das Fest bereits am Freitagabend. Für die musikalische Umrahmung an diesem Abend sorgten die "UnderCoverBoys". Diese verstanden es bestens die rund 250 Besucher zu unterhalten.

Am Samstag war dann durchwachsenes Wetter vorhergesagt. Der ein oder andere kleine Schauer hielt doch einige Besucher davon ab, den Festplatz zu besuchen, was der Stimmung aber nicht abträglich war. Malschenberg, das mit seiner Portugieserkönigin ein Alleinstellungsmerkmal unter den Weinbaugemeinden in der Region hat, begann den Festsamstag ganz im Zeichen der alten Rebsorte. Diese war früher an den Hängen weit verbreitet im Anbau und machte Malschenberg bekannt. Heute sind nur noch einzelne Parzellen mit Portugieser belegt, was aber die Malschenberger nicht davon abhält diesem Wein zu huldigen.

Zuvor gab es einen Umzug für die Weinhoheiten. Foto: Pfeifer

Traditionell wird samstags die neue Portugieserkönigin in ihr Amt eingeführt. Hierzu treffen sich alle Beteiligten zu einem kleinen Umzug. Dabei werden die alte sowie die neue Königin daheim abgeholt und zum Festplatz begleitet. Dort wurde der Tross von den Böllerschüssen der Malschenberger Sportschützen empfangen. Unter der Leitung von Dirigent Erich Merklinger spielte die Trachtenkapelle auf dem Festplatz auf, ehe Ortsvorsteher Ludwig Schäffner die Gäste begrüßen konnte. Dieser appellierte in seiner Rede sogleich an die Gäste. "Wir lassen uns nicht vom Coronavirus anstecken, sondern vom Feiervirus." Sein Dank galt dem ganzen Organisationsteam sowie den teilnehmenden Ortsvereinen, die sich im Vorfeld des Festes stark engagiert hatten, und ein Portugieserdorf geschaffen haben, in dem es für jeden etwas gab. "So können wir nach zwei Jahren Coronapause in unserem Weindorf wieder die Geselligkeit pflegen, alte Bekannte treffen, und ein paar frohe Stunden verbringen", so Schäffner. Bürgermeister Peter Seithel ging in seinem Grußwort auf das Traditionsfest ein. "Dass die Malschenberger feiern können, das weiß man", so das Gemeindeoberhaupt.

Die Eröffnung des Portugieserfestes bedeutet auch Abschied zu nehmen und zwar von der scheidenden Königin. Drei Jahre, so lange wie keine vor ihr, hatte Hannah Reichenbach das Amt inne. Daher ging der besondere Dank des Ortsvorstehers an sie und ihre Familie. Sie habe Malschenberg auf vielen Veranstaltungen bestens vertreten. In ihrer Abschiedsrede bedankte sich die scheidende Portugieserkönigin Hannah Reichenbach mit tollen Worten bei den Gästen. "Mit euch Portugieserkönigin zu sein, das war schön. Hiermit übergebe ich Amt und Krone", sagte sie.

Die Übergabe der Krone wurde dann durch die Kurpfälzer Weinhoheiten Anna-Lena Kretz und Jennifer Menrath vorgenommen. Diese konnten die Krone der neuen Portugieserkönigin Anna-Lisa Müller aufsetzen. Diese ließ sich nicht lange bitten und verkündete: "Mit Stolz und Ehre wurde ich als Malschenbergerin geboren. Der Wein bringt Freude und Lebenskraft", so Anna-Lisa. Für ihre Antrittsrede gab es viel Applaus.

Danach waren Perkeo Jürgen Keilbach und sein Mundschenk Thomas Müller an der Reihe. Diese gaben das Motto für die drei Tage Portugieserfest aus: "Nach Portugieser steht uns der Sinn, drum hoch das Glas auf die Portugieserkönigin." Der Chor Klangfarben des Liederkranzes Malschenberg umrahmte mit seinem Dirigenten Frank Reinbold mit schön vorgetragenen Liedern die Eröffnungszeremonie und der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (SPD) sprach noch ein Grußwort.

Auf dem Festplatz wurde natürlich auch Wein zum Anstoßen ausgeschenkt. Foto: Pfeifer

Anschließend wurde dann, ebenso wie am gestrigen Sonntag, auf dem Portugieserfest kräftig gefeiert. Hier ein kleiner Schwatz, dort ein Gläschen Wein. Am Sonntag gab zuerst die Trachtenkapelle Malschenberg ein Platzkonzert, zum Frühschoppen auf dem Festplatz waren die Rauenberger Musikanten zu Gast. Die Portugieserkönigin Anna-Lisa I. wurde am gestrigen Sonntagnachmittag vom Fanfarenkorps Rauenberg im Ort abgeholt und mit einem kleinen Umzug zum Festplatz geleitet.

Am heutigen Montag geht es bereits ab 11 Uhr bei den Vereinen weiter. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und um 21.30 Uhr steigt das große Feuerwerk, das von Silvio Brunnenkan organisiert wurde.