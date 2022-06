Eine Machbarkeitsstudie des Büros, das in Rauenberg den Neubau der Multifunktionshalle plant, gab dem Gemeinderat eine unverbindliche Vorstellung, wie der Neubau möglicherweise aussehen könnte. Vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen würden über der Mensa entstehen, in der je 50 Kinder in zwei Schichten essen würden. Ein Aufzug, Personalräume, WC, Lager, Technikräume, Kreativzimmer und weitere Details sind bereits eingezeichnet, ohne dass sich das später ausgewählte Architekturbüro daran gebunden fühlen muss.

Überdies ist das Schulgebäude an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, gerade, was den Essensraum angeht. Und da kommen die erhofften Synergieeffekte ins Spiel: Der neue Kindergarten könnte am Hang gegenüber der Schule entstehen und im Erdgeschoss, auf einer Ebene mit ihrem Haupteingang, eine Mensa beherbergen, die sowohl Kindergarten- als auch Schulkinder nutzen. Die eigentlich schwierige Topografie würde zum Vorteil genutzt werden.

Malschenberg. Der Kindergarten in Malschenberg soll nahe der Brunnenbergschule neu gebaut werden. Rauenbergs Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig entschieden, die Planungsleistungen europaweit ausschreiben zu lassen.

Von Sebastian Lerche

Malschenberg. Der Kindergarten in Malschenberg soll nahe der Brunnenbergschule neu gebaut werden. Rauenbergs Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig entschieden, die Planungsleistungen europaweit ausschreiben zu lassen.

Die Kinderzahlen steigen, wie Bürgermeister Peter Seithel darlegte, daher bestehe dringender Handlungsbedarf. Außerdem ist das Bestandsgebäude des katholischen Kindergartens St. Josef in die Jahre gekommen, der bauliche Zustand lege einen Neubau nahe. Gegenwärtig hat St. Josef zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Erforderlich wären laut Verwaltungsberechnungen mindestens noch eine weitere Kindergartengruppe, angesichts möglicher Neubaugebiete langfristig sogar zwei. Zudem wird eine weitere Gruppe für unter Dreijährige benötigt.

Überdies ist das Schulgebäude an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, gerade, was den Essensraum angeht. Und da kommen die erhofften Synergieeffekte ins Spiel: Der neue Kindergarten könnte am Hang gegenüber der Schule entstehen und im Erdgeschoss, auf einer Ebene mit ihrem Haupteingang, eine Mensa beherbergen, die sowohl Kindergarten- als auch Schulkinder nutzen. Die eigentlich schwierige Topografie würde zum Vorteil genutzt werden.

Im Mai 2021 hatte der Gemeinderat entschieden, den Neubau in Eigenregie umzusetzen – mindestens 4,5 Millionen Euro stehen im Raum, wegen der allgemeinen Preissteigerungen werden es sicher mehr – und später auch die Trägerschaft durch die Kommune übernehmen zu lassen.

Eine Machbarkeitsstudie des Büros, das in Rauenberg den Neubau der Multifunktionshalle plant, gab dem Gemeinderat eine unverbindliche Vorstellung, wie der Neubau möglicherweise aussehen könnte. Vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen würden über der Mensa entstehen, in der je 50 Kinder in zwei Schichten essen würden. Ein Aufzug, Personalräume, WC, Lager, Technikräume, Kreativzimmer und weitere Details sind bereits eingezeichnet, ohne dass sich das später ausgewählte Architekturbüro daran gebunden fühlen muss.

Drei bis vier Jahre könnte es dauern, bis der Kindergarten fertig ist, räumte Peter Seithel ein. Jetzt schon sei der Bedarf groß, daher sollte man sich auf den Weg machen. "Es wird Zeit", meinte auch Christian Elsässer (CDU), der die Nähe zur Schule befürwortete. Wo der Außenbereich des Neubaus sein werde, sei aber eine offene Frage. Seithel erklärte, da gebe es verschiedene Möglichkeiten, denkbar wäre etwa eine Fläche des alten St. Josef-Kindergartens, auch wenn die Kinder dann auf dem Weg zum Spielgelände die Straße zur Schule überqueren müssten.

Friso Neumann (FDP) sagte nicht Nein, hatte aber "Bauchschmerzen" wegen der Kostenschätzung: 4,5 Millionen für den Kindergarten oder sechs Millionen für die Multifunktionshalle, diese Zahlen seien doch angesichts der Inflation nicht mehr haltbar. "Wir können nichts versprechen", erwiderte Peter Seithel, mit Kostensteigerungen sei zu rechnen. "Aber die Kita muss sein", der Bedarf sei groß, so Seithel: "Wir können den Kindern nicht sagen: ,Ihr seid halt zu einer schlechten Zeit geboren’."

Die angemessene Kinderbetreuung sei eine Pflichtaufgabe, so Seithel – und klar belaste der Neubau den Haushalt, er werde aber auch die nächsten Jahrzehnte genutzt. Kämmerer Thomas Dewald bekräftigte, dass der Kindergartenneubau in Malschenberg "alternativlos" sei. Der alte sei überbelegt, an der Schule sei die Mensa an ihre Grenzen geraten, man müsse jetzt tätig werden.

"Die Schule platzt aus allen Nähten", meinte auch Christiane Hütt-Berger (SPD). Die Langzeitperspektive ergebe auch steigende Kinderzahlen, gerade wegen geplanter Neubaugebiete. Die Hoffnung sei, dass man Fördermittel erhalte. Christa Albrecht (Freie Wähler) erinnerte vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Situation daran, dass man in den letzten 20 Jahren nicht wenig Geld in den Kindergarten St. Josef gesteckt habe, das sei "viel Flickschusterei" gewesen. Der Neubau sei wichtig und die neue Mensa werde ohnehin benötigt: "Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe."