Malsch. (seb) Malsch hätte eigentlich gern die Entscheidungshoheit, wie schnell in Rotenberger Straße und Oberem Mühlweg gefahren wird. Doch Verwaltung und Gemeinderat dürfen da nicht frei bestimmen, die Strecke nach Malschenberg ist eine Kreis-, die Richtung Rettigheim und Mühlhausen eine Landesstraße. Heißt: Es gilt standardmäßig Tempo 50.

Die Grünen-Fraktion lieferte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen neuen Ansatz, das zu ändern: den Beitritt zur Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten". Nach intensiver Diskussion stimmte der Rat mit acht Mal Ja und drei Nein-Stimmen zu.

Die Gemeinde hat bereits vergeblich versucht, mit Schulweg, Radwegeverbindung, Einkaufsmarkt und Seniorenheim für eine Temporeduktion zu argumentieren, ebenso wenig sorgten Lärmaktionsplan oder Fußverkehrs-Check für ein Umdenken bei den Behörden.

Tempo 30 wären besser für den Ort, für die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen sowie fürs Klima, erklärte Sven Antoni (Grüne): An diesem Ziel müsse man dranbleiben. So dächten auch Aachen, Hannover, Leipzig und gut 300 andere Kommunen. Individuell, je nach Situation vor Ort, solle übers Tempolimit entscheiden werden, so Antoni. Ein Beitritt sende ein klares Signal, er sei kostenlos, eine E-Mail genüge – und Bürgermeisterin Sibylle Würfel war gerne bereit dazu.

Die Freien Wähler zögerten: Ihnen sei nicht klar, zu was Malsch sich mit dem Beitritt verpflichte, ob es etwas koste und was alles genau beabsichtigt sei, so Hans-Peter Haußmann. Daniel Beichel hielt für naiv, auf neue Befugnisse zu hoffen. Ihm sei auch nicht klar, was außer Tempo 30 gewollt sei, er konnte eine großflächige Gleichsetzung von Auto, Rad und Fußgänger nicht gutheißen. Dem Gedanken, die Kommune wisse am besten über die Lage vor Ort Bescheid, konnte Arved Oestringer (FDP) zustimmen, er wehrte sich nur gegen Tempo 30 überall.