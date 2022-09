Er selbst lebt in Malschenberg in einem Mehrgenerationenhaus: im Souterrain sein Schwager, im Erdgeschoss die Schwiegereltern und im Obergeschoss er und seine Familie. "Wir verstehen uns gut und für die Kinder ist es toll, die Großeltern im Haus zu haben." In der Corona-Krise, als "Homeoffice" nötig war, wussten er und seine Frau – die im Medienbereich ...

So wolle er gerade jungen Menschen ermöglichen, im Ort zu bleiben, erläutert der Kandidat. Ebenso gehe es ihm um altersgerechtes Wohnen, damit die Bürgerinnen und Bürger möglichst lange im gewohnten Umfeld bleiben können. Beides könnten alternative Wohnformen adressieren, wie es sie in anderen Kommunen schon gibt. Ältere Menschen, denen ihr Haus zu groß geworden ist, könnte man mit jungen Familien zusammenbringen, sodass sie sich gegenseitig unterstützen.

Nun habe er viele Gespräche mit Bürgerschaft, Vereinen und Gewerbetreibenden geführt, so Schindler, der sich als parteiunabhängig erklärt. Er habe "große Unzufriedenheit gespürt" und den Wunsch, dass jemand "die Probleme anpackt". Priorität habe Bauland: für junge Familien ebenso wie Gewerbe, betont er. Das werde eine Herausforderung, weiß er. "Ich will auf jeden Fall zweigleisig fahren", erklärt Schindler: Zunächst müssten Leerstände und Brachflächen im Ortsinnern angegangen werden. Das reiche aber nicht: "Wir benötigen auch ein Neubaugebiet."

Geboren wurde Schindler 1975 in Karlsruhe, seit 2017 ist er verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnte in Nußloch, ehe er 2020 nach Malschenberg zog – die Familie seiner Frau stamme aus Malsch und Malschenberg. Das Bürgermeisteramt betrachtet er als "eine tolle Aufgabe". Seine Familie kaufe regelmäßig in Malsch ein, gehe zu Arzt, Metzger, Bäcker oder Post: Für ihn bedeute die Kandidatur damit "die Chance, mein persönliches Umfeld mitzugestalten".

Dank eines Studiums der Politischen Wissenschaft, Soziologie und Philosophie, der Mittleren und Neueren Geschichte und Öffentlichen Rechts an der Universität Heidelberg kenne er sich mit dem politischen System und den Grundlagen der öffentlichen Verwaltung aus, so Schindler. Seit fast 15 Jahren sei er Lehrer an berufsbildenden Schulen, er sei als Vertrauenslehrer und Vertrauensmann der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aktiv.

Malsch. (seb) "Ich pflege einen sehr kooperativen Stil", sagt Jens Schindler aus Malschenberg. Der Kandidat fürs Bürgermeisteramt in Malsch betont, er wolle nicht "von oben herab" regieren, sondern gemeinsam mit den Menschen angemessene Lösungen für ihre Probleme finden. "Ich will den Leuten zeigen, dass es mehr um sie geht."

Als Lehrer sei ihm selbstverständlich ein gutes Bildungsangebot in Malsch wichtig, so Jens Schindler. Kindergärten und Schule benötigten ausreichend Personal, ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine zeitgemäße Ausstattung – das sage er gerade mit Blick auf die Digitalisierung. Neben schnellem Internet für Arbeit, Lernen oder Freizeit beabsichtige er auch die verstärkte Digitalisierung der Gemeindeverwaltung.

Einkaufsmöglichkeiten gelte es in Malsch ebenso langfristig zu erhalten wie die medizinische Versorgung, er wolle die Rahmenbedingungen schaffen, dass Ärzte-Nachwuchs in Zukunft den Weg nach Malsch findet und sich wieder eine Apotheke ansiedelt. Wichtig sei ihm auch die Wertschätzung gegenüber ehrenamtlichen Engagements, sagt Schindler. So habe er einen Einsatz der "Helfer vor Ort" miterlebt, als die Ersthelfer des Roten Kreuzes, die früher als Notarzt oder Rettungsdienst eingreifen, einer Frau halfen, der es schlecht ging: "Das hat mich sehr beeindruckt". Er hebt hervor: Er wolle nie sagen, wie die Menschen zu leben haben, aber dazu beitragen, "dass sie so leben können, wie sie möchten".