Von Agnieszka Dorn

Malsch. Drei Böllerschüsse hallten durch Malsch – damit war der traditionelle Mälscher Markt am Wochenende offiziell eröffnet. Der bunte Trubel fand am Samstag und Sonntag bei herrlichem Sonnenschein statt und lockte etliche Besucher in die Weinbau-Gemeinde. Ein wenig Pech mit dem Wetter hatte man indes am Freitagabend: Es regnete und somit blieb der