Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre machen es für den Hobbygärtner nicht leichter, zu entscheiden, welchen Baum er in seinem Garten anpflanzen kann. Zwar vertragen eigentlich alle Baumarten Hitze und Trockenheit nicht besonders gut, manche aber eben besonders schlecht. Da ist guter Rat gefragt, und den gab der Baumsachverständige Christoph Bahner am Sonntag auf dem Friedhof in Leutershausen bei seiner ersten von insgesamt drei Baumführungen. Hervorgegangen sind die Führungen aus dem Projekt "Wir in Hirschberg".

Wer zum Beispiel einen immergrünen Laubbaum möchte, für den könnte die Steineiche infrage kommen, von der sich ein Exemplar am Rand des Bibelgartens befindet. "Die Steineiche stammt aus Nordafrika beziehungsweise der Iberischen Halbinsel", stellte Bahner seinen interessierten Zuhörern diese Baumart vor. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet hat sie sich an Hitze und Trockenheit angepasst. So weisen ihre Blätter einen leicht filzigen Belag auf, der die Verdunstung verringert. In Spanien hat Bahner Steineichen beobachtet, die eine Höhe von 20 Metern erreichen. Daher ist es eine Baumart, die gut in Gärten an Häusern passt. Allerdings muss man sich etwas gedulden, bis die Steineiche eine gewisse Höhe erreicht hat, berichtet Bahner. Denn es ist eine recht langsam wachsende Art, die ein sehr hartes Holz besitzt. "Die Eicheln werden in Spanien gerne von Schweinen verzehrt", berichtete der Baumsachverständige noch über einige Besonderheiten des Laubbaums. Für Menschen öffnen sich durch sie auch noch spannende Möglichkeiten: Die gerösteten Eicheln können angeblich sogar als Kaffee-Ersatz herhalten.

Im Zentrum des Bibelgartens steht ein Maulbeerbaum. "Maulbeerbäume gehören zu den Feigengewächsen und stammen aus Asien", erklärte Bahner. Sie sind absolut winterhart und vertragen auch gut die Trockenheit. Mit ihren ausladenden Kronen benötigen sie allerdings etwas Platz im Garten. Ihre brombeerartigen Früchte schmecken gut, fand Bahner, können jedoch nicht lange gelagert werden, da sie rasch "vergammeln". Dafür sei das harte Holz der Maulbeerbäume sehr resistent gegenüber Pilzkrankheiten. Wer einen Maulbeerbaum im Garten hat, der muss sich ...