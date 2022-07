Malsch. (agdo) Das Wetter war für Wanderungen perfekt: Früh morgens zeigte das Thermometer um die 20 Grad, die Sonne schien und der schattige Wald sorgte für angenehme Temperaturen, die im Laufe des Tages noch stiegen. Die Letzenbergwanderer aus Malsch hatten nach zweijähriger Corona-Pause am vergangenen Sonntag wieder zu ihrem Wandertag eingeladen, der im Rahmen des 23. Internationalen Volkswandertages und der 15. Jugendwanderung stattfand. Rund 360 Wanderer waren mit von der Partie.

"Wir haben bereits vor der Pandemie mit dem Gedanken gespielt, die an zwei Tagen organisierten Wandertage auf einen Tag zu reduzieren", berichtete Günter Erhardt, der Vorsitzende der Letzenbergwanderer aus Malsch. Der Grund sei das steigende beziehungsweise hohe Alter der Helfer. In den vergangenen zwei Jahren seien zudem Mitglieder verstorben und um eine zweitägige Veranstaltung zu stemmen fehlten Helfer, so Erhardt. 2019 waren an beiden Tagen insgesamt etwa 900 Wanderer in Malsch und als man die Wandertage vor über 20 Jahren ins Leben rief, sogar um die 4000 Wanderbegeisterte, die ihrem Hobby rund um den Weinort frönten. Man freue sich trotz der geringeren Teilnehmerzahl dennoch den Wandertag durchführen zu können, sagte Günter Erhardt.

Zur Auswahl standen sechs, zwölf und 21 Kilometer lange Strecken. Die meisten Wanderer wählten jedoch die kurze Strecke. Zwischen sechs und 16 Uhr wurde überwiegend im Wald gewandert, an einigen Stellen kreuzten sich die Strecken. Entlang der Strecken gab es Kontrollstellen, wer Durst hatte, bekam dort auch Tee oder alkoholfreie Getränke. Die meisten verweilten dort aber nicht lange, sondern ließen sich einen Stempel ins Wanderbuch drücken und wanderten nach einer kurzen Erfrischung weiter.

Den Wanderern machte es jedenfalls viel Freude zu zweit oder in einer Gruppe etwas für die Gesundheit und die Seele zu machen. Sie genossen die Geselligkeit und die Natur rund um den Weinort. In der Letztenberghalle gab es Stärkung in Form von deftige kulinarischen Köstlichkeiten, Brötchen oder Kaffee und Kuchen. Gemäß dem Sprichwort "Der frühe Vogel fängt den Wurm" war eine Gruppe aus dem hessischen Odenwald früh auf den Beinen. Aufgestanden sei man um vier Uhr morgens, habe schnell einen Kaffee getrunken und sei dann losgefahren, erzählten die Wanderer. Gewandert sei man die zwölf Kilometer lange Strecke und stärke sich nun in der Letzenberghalle, bevor es wieder zurück in die "Heimat" gehe.

Für die Jugend hatte der Verein sich etwas Besonderes einfallen lassen – ein Tierquiz: Entlang der Wanderstrecken waren verschiedene Tierfotos aufgestellt und man musste raten, welches Tier darauf abgebildet war. Zu sehen war etwa ein Wolf. Er habe nur leider bislang keine jungen Leute gesehen, sagte Günter Erhardt. Die Corona-Pandemie habe die Nachwuchslücke, die es vorher ohnehin schon gab, ausgeweitet.