Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Ein spannender Beruf, eine wunderbare Frau, zwei Kinder – eigentlich schien alles perfekt zu sein. "Ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet ist", sagt Benjamin Maack von sich. Er lebt als freier Autor und Redakteur des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" in Hamburg und schreibt auch persönliche Beiträge wie: "Schlechtes Gewissen im Homeoffice – Bin ich noch selbstausbeuterisch genug?". Im Bürgersaal des Alten Rathauses in Wiesloch las der 44-Jährige aus seinem Buch "Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein". Als Ansprechpartner des einladenden "Bündnisses gegen Depression Rhein-Neckar-Süd" moderierte Dr. Olivier Elmer vom Psychiatrischen Zentrum (PZN) die Veranstaltung.

Maack, der mehrfach stationär behandelt wurde, redet sehr offen über seine Krankheit, erzählt, wie die Depression allmählich von ihm Besitz ergriff. "Sie kann einen zu einem guten Arbeitnehmer machen. Ich hatte immer Angst, nicht genug zu leisten", bekennt der Journalist und ergänzt, er habe immer gearbeitet, über den Job seinen Selbstwert geholt.

Er schildert seinen Zusammenbruch vor drei Jahren, als er seinen Jüngsten beim Ins-Bett-Bringen ansah und sich fragte: "Was möchte ich meinen Kindern eigentlich vorleben?". Seine "Selbsterzählung", was er sich selbst über sich, seinen Charakter und sein Leben einredete, trug nicht mehr. Eigentlich hatte er es anders machen wollen als seine Eltern, die hohe Ansprüche an sich hatten und sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hatten. "Ich habe eine Flasche Wein geleert und nur noch geheult." Sein Arzt diagnostizierte eine schwere depressive Episode. Dass sein Leiden einen Begriff bekam, empfand er als erleichternd.

Für die schwer greifbare Krankheit findet der Autor sprachliche Bilder, beschreibt die Gedankenspiralen, die um die Vorstellung kreisen, ein schlechter Mensch zu sein und stellt fest: "Es denkt sich von selbst." Doch er will sich nicht geschlagen geben: "Ich packe dieses Ding, das mich mit aller Macht aus der Welt drängen will."

Die Mitpatienten in der Klinik seien ein Spiegel der Gesellschaft, viele hätten soziale Berufe, berichtet er und schildert mit ironischer Distanz seine Psychiatrieerfahrungen. Er erzählt von der Visite auf der Depressionsstation und wie er sich mit seinem Kunsttherapeuten anlegte. "Vielleicht mache ich mal ein Buch mit Tipps, wie man dafür sorgt, dass es anderen schlechter geht", bemerkt er augenzwinkernd.

Dem Klinikalltag gewinnt er auch komische Seiten ab, erzählt, wie er Sticken lernte und über 1000-Teile-Puzzles brütete. "Am schwierigsten sind die Delfine im Mondlicht in weichgezeichneten Lila- und Blautönen." Bei aller Ironie betont er, glücklich über das Gesundheitssystem und dankbar gegenüber den Pflegekräften, Ärzten und Psychologen zu sein.

"Ich freue mich immer, ins Gespräch zu kommen zu diesem Thema, weil ich es sehr wichtig finde", sagt Maack, geht auf Fragen bereitwillig ein und macht Betroffenen Mut. Er selbst habe ein unterstützendes Umfeld und versuche viel, um mit der Depression umgehen zu können. "Dem verdanke ich, dass ich teilhaben und hier mit Ihnen sitzen kann." Bis heute mache er Einzel- und Gruppentherapien, nehme Antidepressiva. Gerade sei er in einer sehr guten Phase, freut er sich und bestätigt: "Medikamente sind eine gute Krücke, sie sind nicht das, was Heilung bringt, sondern, was den Weg dahin pflastern kann."

Auch nach seinem Alkoholkonsum wird er gefragt. Er neige dazu, doch da es ihm am nächsten Tag schlechter gehe als vorher, habe er einfach keinen mehr im Haus. Zum Notstand bei den Therapieplätzen äußert er: "Ich schäme mich, wie privilegiert ich bin." Er habe zwölf E-Mails geschrieben. Erst in der dreizehnten habe er gesagt, wer er sei, und sofort einen bekommen.

Maack findet es wichtig, die Depression ganzheitlich zu sehen. So habe er bei einer Lesung in Berlin erfahren, dass dort Kinder von psychisch erkrankten Eltern Paten bekommen hätten. Das hält er für eine sehr gute Sache: "Ich bin sehr dafür, dass der ganzen Familie geholfen wird."

Ein lehrreiches Buch, das für die Akteure Pflichtlektüre werden sollte, resümiert Dr. Elmer und bemerkt augenzwinkernd: "Man fühlt sich beim Lesen ertappt, auch wenn man kein Kunsttherapeut ist." Und Kollege Jochen Gebhardt, Chefarzt am Gerontopsychiatrischen Zentrum, ergänzt: "Man merkt, dass Sie sich auch in den finstersten Augenblicken ein Stück Humor erhalten haben."

Info: Im Bündnis gegen Depression Rhein-Neckar Süd haben sich Einrichtungen, die psychisch erkrankte Menschen behandeln, beraten und betreuen, sowie regionale Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. Ansprechpartner ist Dr. Olivier Elmer, Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, Telefon 0 62 22/55 22 66, E-Mail olivier.elmer@pzn-wiesloch.de. Mehr: www.deutsche-depressionshilfe.de.