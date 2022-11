Leimen. Der Nikolaus hat offenbar gute Ohren. Die Kinder brauchten am Samstag nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald gar nicht lange rufen, da kam der Geschenkebringer auch schon flotten Schrittes mit prall gefülltem Gabensack heranspaziert und begrüßte die vielen jungen Weihnachtsmarktbesucher mit den Worten: "Hallo liebe Kinder! Wie freu ich mich, endlich wieder hier zu sein und Euch sehen zu dürfen!" Vom Oberbürgermeister persönlich sei er angerufen und gebeten worden, nach Leimen zu kommen, erzählte er. Und weil er sich so gerne an seinen letzten Besuch vor drei Jahren erinnere, sei es für ihn gar keine Frage gewesen, sich Zeit zu nehmen und allen Kindern Geschenke zu bringen.

Von Sabine Geschwill

Den Chorkindern der Musikschule Leimen, die unter der Leitung von Nicole Staber und Verena Fuhrmann vor großem Publikum einen entzückenden Auftritt hatten, dankte er für den schönen Gesang. Die Kinderstimmen hätten ihm prima den Weg zum Georgimarkt und der schönen weihnachtlichen Budenstadt gewiesen. Das Lied "In der Weihnachtsbäckerei" habe ihm besonders gut gefallen, verriet der Nikolaus. Es habe ihm richtig Lust auf süßes Gebäck gemacht, gestand der weißbärtige Mann im roten Gewand.

Unter den Augen zahlreicher Besucher eröffnete Oberbürgermeister Hans D. Reinwald den Weihnachtsmarkt. Foto: Geschwill

Auf die Frage, ob es den Kindern genauso ginge, schallte FDP-Stadtrat Alexander Hahn, der gerne wieder ins Bischofsgewand geschlüpft war, aus allen Richtungen ein lautes Ja entgegen. Das freute den Gabenbringer, denn er hatte süße Hefenikoläuse dabei. 400 Stück hatte die Stadt eigens backen und hübsch verpacken lassen, konnte man von Weihnachtsmarktorganisator Uwe Sulzer erfahren. Die lecker schmeckende Gabe war blitzschnell verteilt und sorgte für strahlende Kinderaugen. Bevor der Nikolaus weiterzog, wünschte er dem Leimener Nachwuchs von ganzem Herzen eine schöne Adventszeit und allen bis zum Weihnachtsfest zauberhafte Stunden in Schule, Kindergarten und zu Hause mit den Eltern.

Herrlich auf die Weihnachtszeit eingestimmt wurden die Marktbesucher vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. Chorleiter Michael A. Müller hatte mit "Tochter Zion", "Hosianna" und "Macht hoch die Tür" drei beliebte Lieder anstimmen lassen, die die Vorfreude auf das Fest weckten. "Endlich haben wir wieder einen Weihnachtsmarkt in Leimen", betonte der Oberbürgermeister in seiner Ansprache. Reinwald war sichtlich froh, dass die lieb gewonnene Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-bedingten Ausfalls wieder im Herzen der Stadt stattfinden konnte. Er dankte dem Posaunenchor für die weihnachtliche Einstimmung, den Kindern für ihre schönen Gesangsbeiträge und den Weihnachtsmarktteilnehmern für ihr großartiges Engagement.

15 Leimener Vereine und drei private Anbieter verwandelten mit ihren Weihnachtsbuden den Georgimarkt in ein schmuckes Weihnachtsdorf. Allseits war die Freude spürbar, die Tradition des Weihnachtsmarktes fortführen zu können. Der Duft von Glühwein, Waffeln und Bratwurst erfüllte die Luft und machte richtig Appetit. Eine gute Wahl waren am Wochenende die gebratenen Knoblauchchampignons der Feuerwehrjugend. Nicht minder schmackhaft waren Brat- und Feuerwurst am Stand des Skiclubs Leimen oder die Gulaschsuppe beim VfB. Wer leckere Crêpes essen wollte, war beim Gesangsverein Liedertafel an der richtigen Adresse.

Waffeln am Stiel oder klassisch gab es beispielsweise beim Reitverein, der auch feines Buttergebäck in Form von lustigen "Pferdekeksen" anbot. Beim Elisabeth-Ding-Kindergarten gab es neben Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch auch viele selbst gemachte Leckereien und das tolle Ding-Kochbuch mit vielen Fotos und Kinder-Koch-Rezepten, das in diesem Jahr herausgegeben wurde. Außerdem konnten sich Kinder mit dem Christkind fotografieren lassen, das von Larissa verkörpert wurde. "Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt ist für uns ein schöner Abschluss unseres 25-jährigen Bestehens unseres Kindergartens", erklärte Einrichtungsleiterin Claudia Neininger-Röth.

Hochbetrieb herrschte am Tombolastand des BDS-Gewerbeverbandes "Leimen Aktiv". "Wir haben über 2000 Preise", verriet Vorstandsmitglied Sonia Cantos. Tolle Hauptpreise gab es auch: ein schickes Fahrrad und einen Flachbildfernseher. Vorsitzender Gerd-Peter Gramlich strahlte: "Die enorme Spendenbereitschaft unserer Mitgliedsbetriebe ist einfach klasse!" Von den Tombola-Einnahmen profitieren in diesem Jahr die örtlichen Rettungsdienste des Deutschen Roten Kreuzes, die Feuerwehr Leimen und die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).