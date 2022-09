Leimen. (lesa) In Leimens Zentrum ist es nun dunkler. Wie Pfarrer Arul Lourdu auf Nachfrage mitteilte, wurde die Außenbeleuchtung der katholischen Herz-Jesu-Kirche am Mittwoch abgeschaltet. Dafür sei ein Techniker der Stadt gekommen.

Die Scheinwerfer der Kirche hatten bekanntlich zuletzt für Diskussionen gesorgt. Lourdu hatte sich für die Beleuchtung trotz des seit 1. September geltenden Beleuchtungsverbots eingesetzt. Der Anblick des erhellten Kirchturms, so seine Erfahrung, spende Einsamen und Kranken in der Dunkelheit Kraft und Trost. Zunächst sprang ihm das Wirtschaftsministerium bei und teilte auf RNZ-Nachfrage mit, dass Kirchen beim Beleuchtungsverbot nicht adressiert seien. Am Dienstag ruderte die Behörde auf erneute Nachfrage zurück: Die Außenbeleuchtung ist im Zuge der Energieeinsparverordnung untersagt.

Doch ganz dunkel ist Herz-Jesu laut Lourdu nicht. Man habe auf eine "innovative Idee" zurückgegriffen: "Wo die Glocken sind, haben wir einen Solarstrahler angebracht." So ist der Kirchturm mithilfe erneuerbarer Energie zu sehen.