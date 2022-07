Von Sabine Geschwill

Leimen. "Nach Jahren der Diskussion und vielen Sitzungen im Gemeinderat haben wir uns endlich zu einem Neubau des Jugendtreffs Basket 2.0 durchgerungen", schickte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald hörbar erleichtert dem Spatenstich zum Neubau des Jugendtreffs "Basket 2.0" vorweg. Reinwald war froh, hinter diesen lange geplanten Bauprojekt, einem "Meilenstein für Leimens Jugend" wie er hervorhob, einen Haken setzen zu können. "Kinder- und Jugendarbeit ist unverzichtbar, und Leimens Jugend braucht ein anständiges Zuhause", betonte der OB.

Das eingeschossige Gebäude, das für 1,6 Millionen Euro auf dem Freizeitgelände "Am Fischwasser" entlang der Hohenstauferallee entstehen und im ersten Quartal 2024 bezugsfertig sein soll, bezeichnete er als guten Kompromiss zwischen Kosten und Ansprüchen. Den Standort fand er ideal, weil er an der Schnittstelle zwischen Leimen und dem Stadtteil St. Ilgen liege und von beiden Seiten gut erreichbar sei. Reinwald sagte, er und die Gemeinderäte hofften, dass das Bauvorhaben jetzt zügig vorangehe.

Der Bau eines neuen Jugendtreffs war notwendig geworden, nachdem im Mai 2015 der in der Fasanerie angesiedelte Jugendtreff "Basket 2" nach einem Brand nicht mehr genutzt werden konnte. Als Zwischenlösung und Behelfstreff dienten die auf dem Gelände "Am Fischwasser" aufgestellten zwei Container.

Sie gehören nun der Vergangenheit an. An ihrer Stelle entsteht nun der neue Jugendtreff. Darüber waren nicht nur Dilara Akdeniz und Leonit Sejdija froh, die als Vertreter des Jugendgemeinderates dem Spatenstich beiwohnten, sondern auch Tobias Metzger, geschäftsführender Vorstand der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Friedrichstift, sowie Bereichsleiterin Melanie Rauth-Kästel, die beide in Leimen für die Schulsozial- und Jugendarbeit verantwortlich sind.

Metzger freute sich, dass die Forderung der Jugendgemeinderäte nach einem neuen Treff nun realisiert werde. Die Phase von den ersten Entwürfen bis hin zum fertigen Bauplan bezeichnete er als einen "sehr zeitintensiven Weg". Die Lage des neuen "Basket 2.0" am neuen Freizeitgelände "Am Fischwasser" fand er super, weil das Außengelände viel Platz und Möglichkeiten biete. Der Neubau werde nicht nur dieses Gelände, sondern ganz Leimen bereichern.

Auch wenn der Neubau aus Kostengründen etwas kleiner ausfällt als ursprünglich geplant und wenn auch einige Wünsche der Jugend nicht umgesetzt werden konnten, so waren die beiden Jugendgemeinderäte Akdeniz und Sejdija ...