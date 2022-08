Ladenburg. (stu) Einer der bekanntesten Ladenburger Mitbürger, der Taxiunternehmer und ehemalige CDU-Stadtrat, Pasquale Saponara, ist überraschend im Alter von 67 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht sprach sich am gestrigen Donnerstag in Ladenburg wie ein Lauffeuer herum, denn der freundliche und hilfsbereite Italiener war nicht nur in Ladenburg, sondern auch in den Nachbargemeinden bekannt.

Als Taxiunternehmer war Saponara quasi Tag und Nacht unterwegs und als zuverlässiger Fahrer des Kranken-Transport-Taxis hatte er selbst für die Sorgen und Nöte seiner kranken Fahrgäste immer ein offenes Ohr. Vor einigen Jahren erkrankte Saponara selbst schwer, was auch mit ein Grund war, weshalb er nach seiner erneuten Wahl in den Gemeinderat im Mai 2019 nur noch wenige Monate das Ehrenamt ausführen konnte. Zuvor saß Saponara trotz seiner beruflichen Belastungen, er führte mit seiner Frau Helga viele Jahrzehnte ein eigenes Taxiunternehmen, mehr als zehn Jahre am Ratstisch in der Römerstadt.

Saponara setzte sich als Weststadtbürger besonders für die Belange des Stadtteils und der Stadtentwicklung ein. Und auch die Sorgen und Nöte der Selbstständigen vertrat Saponara stets mit Nachdruck am Ratstisch. Er war ein ruhiger und besonnener Kommunalpolitiker, der in vielen Vereinen verwurzelt war. Gerne schaute er sich die Spiele des FV 03 Ladenburg an und auch dem Kleingartenverein war er als aktiver Kleingärtner immer wohlgesonnen.

Um die Belange der Gastronomie kümmerte sich der CDU-Stadtrat ebenfalls, denn als Oberkellner im ehemaligen italienischen Restaurant "Bahnhofshotel" wusste er genau, wo dem Gastgewerbe der Schuh drückt. Seine guten Wahlergebnisse waren – obwohl er nie ein "Partei-Soldat" war – keine Überraschungen. "Pasquale", wie die meisten Ladenburger den freundlichen Mann aus der Weststadt vertraut nannten, hörte den Leuten zu, und er war immer hilfsbereit zur Stelle, wenn seine Unterstützung gebraucht wurde.