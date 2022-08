Ladenburg. (stu) Noch am 13. Februar beging Rainer Beedgen seinen 70. Geburtstag. Groß gefeiert werden sollte wegen der Pandemie erst im Sommer. Dazu wird es nicht mehr kommen, denn der gesundheitlich angeschlagene CDU-Kommunalpolitiker starb am vergangenen Montag nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt überraschend.

Der Tod des beliebten ehemaligen Dekans an der Dualen Hochschule Mannheim löst in Ladenburg große Betroffenheit aus. Er war ein Glücksfall für die Römerstadt, in seinem erfüllten Leben hat er sehr viel bewegt. Beedgen hat sich seit seiner Kindheit ehrenamtlich für sein "Ladeberg" eingesetzt. Er, der aus einem gläubigen Elternhaus stammt, war schon früh als Ministrant tätig. Im Hause Beedgen wurde gerne politisch und gesellschaftlich diskutiert, wobei sich Beedgen besonders für die katholische Soziallehre interessierte. Das Wirken von Adolph Kolping war ihm Ansporn und Vorbild zugleich. Sein Ziel war es immer, ein wenig dazu beizutragen, die Welt ein Stück besser und gerechter zu machen.

Nach dem Abitur am Carl-Benz-Gymnasium studierte der Ladenburger an der Mannheimer Uni Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Er promovierte am Kernforschungszentrum Karlsruhe und sammelte Forschungserfahrung in Wien und in den USA. "Diese Zeit war besonders wichtig für meine persönliche Entwicklung", sagte Beedgen noch im Februar. Nach seiner Rückkehr aus den USA folgte er dem Ruf an die Duale Hochschule Mannheim, wo er sich um den Aufbau des Studiengangs Wirtschaftsinformatik große Verdienste erwarb. Der Professor begleitete zahlreiche Studierende auf ihrem Weg zur Promotion.

Politisch engagierte sich Beedgen schon früh in der Jungen Union. Er gestaltete insgesamt 23 Jahre aktiv die Entwicklung Ladenburgs am Ratstisch mit, war 20 Jahre für die CDU im Kreistag vertreten und 22 Jahre Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Wegen seiner herausragenden Verdienste wurde der Christdemokrat zum Ehrenvorsitzenden des Ortsverbands ernannt. Für Beedgen war es immer wichtig, dass die getroffenen Entscheidungen dazu beitragen, Ladenburg voranzubringen. Auch deswegen wurde er über Parteigrenzen hinweg als fairer, umgänglicher und kompetenter Kommunalpolitiker geschätzt.

Das Thema Stadtbildpflege hatte bei Beedgen einen besonders hohen Stellenwert. Als Stadtführer und Museumsaufseher engagierte er sich im Heimatbund. Als vor einigen Jahren die Stiftung des Lobdengau-Museums gegründet wurde, stellte sich Beedgen als Stiftungsratsvorsitzender zur Verfügung. Die Gestaltung des Römergartens ...