In seiner Rede betonte Schuhmacher, dass beim Thema Menschenrechte "auch bei uns" einiges im Argen liege. Er erinnerte an den immer wieder zu hörenden Alltagsrassismus und an judenfeindliche Äußerungen an Stammtischen. Aber auch mit der Pressefreiheit laufe in Deutschland einiges schief. "Daher ist es gut, dass wir mit dem ...

Am Tag der Menschenrechte stand im "Konfi"-Unterricht das Thema "Menschenrechte – konkret" auf der Tagesordnung, und zum Einstimmen besuchten die Jugendlichen den Ort der Menschenrechte. "Die Umsetzung eines solchen Projektes finde ich wichtig. Jeder Mensch sollte doch die gleichen Rechte haben", meinte die 14-jährige Clara. Reicherts Unterricht bezeichnete sie als "sehr lehrreich und interessant". Auch der 14 Jahre alte Leandro begrüßte es, dass in Ladenburg dieses Zeichen gesetzt wurde. "Das ist eine gute Idee", meinte der Realschüler.

Ladenburg. Am Tag der Menschenrechte, der am 10. Dezember begangenen wird, einen "Ort der Menschenrechte" einzuweihen, kann man wohl als perfektes Timing bezeichnen. Rund 100 Eröffnungsgäste kamen an diesem eiskalten Samstagvormittag zur Feierstunde an die Bleiche, um dabei zu sein, "Ladenburg und die Welt ein Stück besser zu machen". Diese Worte hörten die Gäste aus dem Munde des Initiators, dem Mitglied des Aktionsbündnisses "Wir gegen rechts" , Bernd Schuhmacher. Für ihn war Verwirklichung des Projekts "spannend und aufregend" zugleich.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Am Tag der Menschenrechte, der am 10. Dezember begangenen wird, einen "Ort der Menschenrechte" einzuweihen, kann man wohl als perfektes Timing bezeichnen. Rund 100 Eröffnungsgäste kamen an diesem eiskalten Samstagvormittag zur Feierstunde an die Bleiche, um dabei zu sein, "Ladenburg und die Welt ein Stück besser zu machen". Diese Worte hörten die Gäste aus dem Munde des Initiators, dem Mitglied des Aktionsbündnisses "Wir gegen rechts", Bernd Schuhmacher. Für ihn war Verwirklichung des Projekts "spannend und aufregend" zugleich.

Sieben Jahre seien vergangen von der Idee zur Tat, sagte Schuhmacher. Er störte sich vor zehn Jahren an der "problematischen Asylpolitik und der Abschiebepraxis der Bundesregierung", sodass er eine Initiative startete. Seinen Vorschlag überreichte er dem damaligen Bürgermeister Rainer Ziegler, der ebenso wie sein Nachfolger Stefan Schmutz das Vorhaben im Grunde unterstützte. Es gab zwar immer wieder Rückschläge, aber davon ließ sich Schuhmacher nicht entmutigten.

Es wurden mehrere verschiedene Standorte diskutiert. Mehrheitsfähig war letztendlich der Weg an der Bleiche vor der Stadtmauer, wo die Stelen mit den Menschenrechtsbotschaften gut zur Geltung kommen. Schuhmacher hofft nun, dass der "Ort der Menschenrechte" eine Stätte der Begegnung wird, die nicht zuletzt von Schulen besucht wird. Er freute sich besonders, den evangelischen Pfarrer David Reichert begrüßen zu können, der mit 20 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Feier beiwohnte.

Am Tag der Menschenrechte stand im "Konfi"-Unterricht das Thema "Menschenrechte – konkret" auf der Tagesordnung, und zum Einstimmen besuchten die Jugendlichen den Ort der Menschenrechte. "Die Umsetzung eines solchen Projektes finde ich wichtig. Jeder Mensch sollte doch die gleichen Rechte haben", meinte die 14-jährige Clara. Reicherts Unterricht bezeichnete sie als "sehr lehrreich und interessant". Auch der 14 Jahre alte Leandro begrüßte es, dass in Ladenburg dieses Zeichen gesetzt wurde. "Das ist eine gute Idee", meinte der Realschüler.

In seiner Rede betonte Schuhmacher, dass beim Thema Menschenrechte "auch bei uns" einiges im Argen liege. Er erinnerte an den immer wieder zu hörenden Alltagsrassismus und an judenfeindliche Äußerungen an Stammtischen. Aber auch mit der Pressefreiheit laufe in Deutschland einiges schief. "Daher ist es gut, dass wir mit dem Ort der Menschenrechte in Ladenburg ein Signal setzen", sagte der standhafte Demokrat. Er hatte sich schon immer zu Wort gemeldet, wenn aus seiner Sicht menschenverachtende Aktionen kritisiert werden mussten.

Bürgermeister Stefan Schmutz würdigte die Beharrlichkeit und das Engagements Schuhmachers. Er lobte die Initiative auch deswegen, weil sie aus der Mitte der Bürgerschaft kam. Die Stadtverwaltung habe lediglich unterstützend mitgewirkt, aber dies mit voller Überzeugung, meinte Schmutz. Der Bürgermeister fügte an, dass Menschenrechte nicht verhandelbar seien. Dieser Grundsatz wurde in Ladenburg von 30 Vereinen, Institutionen, den Kirchen und von zwei Stiftungen unterstützt. 35.000 Euro hatte die Projektumsetzung gekostet. Es sei ein tolles Zeichen, dass 70 Prozent der Kosten über Spenden abgedeckt werden konnten. "Wir setzen in Ladenburg ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Demokratie und Freiheit", so Schmutz. Dem gestaltenden Künstler Hans Michael Kissel dankte er für seine Geduld und Akribie.

Kissel selbst freute sich über die Ortsauswahl im Schatten der Stadtmauer an der Bleiche, denn die Patina der Stelen und die rote Sandsteinmauer bilden eine harmonische farbliche Einheit. Mit den Spitzen der Stelen nahm der Künstler Bezug auf die Ladenburger Dachgiebel. Er findet es gelungen, dass die Menschenrechte auf Buchseiten aus Plexiglas zu lesen sind. "Das hat schon etwas Weltstädtisches – LA wie Ladenburg eben", stellte Kissel einen Bezug zum kalifornischen Los Angeles (L.A.) her. Daher sei es wichtig und richtig, dass die Menschenrechte auch in englischer Sprache zu lesen sind.

Die Sprecherin der Amnesty-International-Gruppe Ladenburg/Schriesheim, Bärbel Luppe, betonte, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit keine interne Staatsangelegenheit seien. Daher müssten sich Putin und seine Schergen vor dem internationalen Gerichtshof verantworten, damit die menschenverachtenden Taten hart bestraft werden. Sie forderte aber auch die US-Regierung auf, Guantanamo endlich zu beenden, denn auch dies sei ein Kapitel, das für Unmenschlichkeit und Verletzung der Menschenrechte steht. Luppe sagte, dass der "Ort für Menschenrechte" in Ladenburg für Amnesty eine Herzenssache ist. "Gut, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde", sagte die Amnesy-Sprecherin, die das Engagement von Bernd Schuhmacher ebenfalls besonders hervorhob.

Info: Weitere Infos unter: www.ort-der-menschenrechte.de. Spenden für das Projekt sind weiterhin willkommen. Es besteht die Möglichkeit für Schulen, den Kontakt zur Ortsgruppe von Amnesty International zu knüpfen.