Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag war in Ladenburg schon deshalb besonders beeindruckend, weil den beiden Rednern Krieg und Gewalt ganz nahe ist. Die Schwiegertochter des Bürgermeisterstellvertreters Günter Bläß ist Ukrainerin, und der mit seiner Mutter und seiner Schwester aus dem Kriegsgebiet geflohene 16-jährige Timofii Lennoi macht sich Sorgen um seinen Vater, der an der Front gegen das russische Militär kämpft.

Es lagen daher große Emotionen in der Luft bei der Gedenkstunde, die vom Männergesangverein Liederkranz unter der Leitung von Sabine Dietenberger und von der Stadtkapelle unter der Leitung von Helmut Baumer musikalisch bereichert wurde.

Vor den Fahnenabordnungen der Freiwilligen Feuerwehr, der LSV, der Sängereinheit und des Schützenvereins ergriff dann Günter Bläß im Namen der Stadt das Wort. Bürgermeister Stefan Schmutz konnte wegen einer privaten Feierlichkeit nicht dabei sein.

Der Männergesangverein Liederkranz und die Stadtkapelle umrahmten die Veranstaltung. Foto: stu

Schmutz war es jedoch ein Anliegen, den Verein "Intakt", dessen Mitglieder sich vorbildlich um geflüchtete Menschen kümmern, in die Gedenkstunde mit einzubeziehen. Bläß sagte, dass Krieg und Gewalt keine Lösungen sind. "Sie erzeugen nur Verlierer und keine Helden – das war in der Vergangenheit so und daran hat sich auch augenblicklich nichts geändert", brachte er es auf den Punkt.

Es sei trügerisch gewesen, dass Europa bis auf wenige Ausnahmejahre über 75 Jahre in Frieden leben konnte. "Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat unsere scheinbar heile Welt von heute auf morgen verändert", meinte Bläß.

Zugleich bekräftigte der Stadtrat, dass das Recht des vermeintlich Stärkeren nicht das geltende Völkerrecht brechen dürfe. Deswegen müssten sich die Menschen für die Stärkung der Demokratie und des Freiheitsgedankens einsetzen. "Demokratie gibt es nicht umsonst – jeder kann einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, damit unserer Gemeinwesen funktioniert", sagte Bläß und spannte den Bogen zur Vereinswelt und den Menschen in Ladenburg.

Er dankte den Bürgerinnen und Bürgern, die gerade in der Ukraine-Krise die Geflüchteten mit Sach- und Geldspenden unterstützen oder Wohnungen zur Verfügung gestellt haben.

Bürgermeisterstellvertreter Günter Bläß (rechts) bei der Kranzniederlegung am Mahnmal. Foto: stu

"Intakt" stellte Bläß als einen ganz besonderen Verein heraus, denn die Mitglieder würden in vorbildlicher Weise das Zusammenleben in der Stadt auf eine friedliche, menschliche Basis stellen. Es gibt in Ladenburg aber auch zahlreiche Sportvereine, die sich um die Integration von Geflüchteten kümmern.

Der Vorsitzende des ASV Ladenburg, Joachim Loose, nahm ebenfalls an der Gedenkfeier teil. Sein Verein setzt das Thema Integration vorbildlich um. "Eigentlich bin ich geschockt, erleben zu müssen, dass ein 16-jähriger Junge über die belastenden Folgen des Kriegs spricht", bat Bläß dann Timofii Lennoi ans Mikrofon.

Er und seine Familienmitglieder sind zweifelsohne ein Beispiel dafür, wie gute Integration funktionieren kann. Timofii Lennoi besucht das Carl-Benz-Gymnasium und spielt ebenso wie seine Schwester Nastya ausgezeichnet Klavier. Mit ihrem Konzert im Domhof haben die Geschwister bereits das Kulturleben der Stadt reicher gemacht.

Die Rede des Jugendlichen sorgte für Gänsehautmomente. "Mehr als sechs Monate nach dem Angriff Russlands auf unser Land verteidigen wir uns gegen eine größere und besser ausgerüstete Armee. Ja, dafür werden wir Ukrainer im In- und im Ausland bewundert. Aber die Bewunderung hat einen hohen Preis", sagte Timofii Lennoi. Sein Land müsse auch gefallene junge Soldaten betrauern, die eigentlich die Zukunft der Ukraine hätten mit gestalten sollen.

Dies alles sei eine große Tragödie für zahlreiche Familien, und nicht wenige Kinder und Jugendlichen müssten immer wieder um die Opfer des Krieges trauern. Timofii Lennoi fürchtet, dass Millionen Betroffene die Folgen noch lange spüren werden. "Das Sterben an der Front geht leider weiter – erinnert euch daran, was in der Ukraine geschieht", rief der Ukrainer den Teilnehmenden zu, um danach der Kranzniederlegung für die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung am Mahnmal auf dem Friedhof beizuwohnen.