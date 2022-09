Von Axel Sturm

Ladenburg. Normalerweise dürfen am Ladenburger Ratstisch nur die 22 gewählten Vertreter Platz nehmen. Am Mittwoch nahm das Gremium ausnahmsweise ein 23. "Mitglied" auf – und das ohne Mandat. Großes Interesse an der Tagesordnung hatte die Kleine allerdings nicht, was sie mit einem ungeduldigen Quietschen zum Ausdruck brachte. "Wir heißen die kleine Josefine