Ladenburg soll sich zukünftig neben Mosbach und Regensburg als dritter großer Antik-Markt-Standort in Süddeutschland etablieren. Luger sowie sein Geschäftspartner Harald Steif sind zuversichtlich, dass der Markt auch in den kommenden Jahren eine Erfolgsgeschichte wird. "Die Plätze um das Lobdengau-Museum und um den Lustgarten sind ideal, und auch das benachbarte Auktionshaus passt hervorragend zum Konzept", sagte Luger der RNZ.

Ladenburg. (stu) In diesem Jahr konnte sich der Organisator des Ladenburger Antik-Marktes , Robert Luger, nicht beschweren. Nach der total verregneten Auftaktveranstaltung vor drei Jahren hatten die 70 Händler nun bei der zweiten Auflage richtig Glück mit dem Wetter. Die "optimalen Rahmenbedingungen" am Sonntag waren jedenfalls verkaufsfördernd, sodass der Organisator aus Bamberg der Veranstaltung die "Antik-Markt-Note 1" gab. Er lobte besonders das kooperative Miteinander mit der Stadtverwaltung. "Eine solch positive Zusammenarbeit habe ich selten erlebt", meinte Luger. Er dankte besonders Verwaltungsmitarbeiterin Beate Glowinski.

Manfred Mangei aus Oberschwaben zeigt eine 500 Jahre alte Johannis-Schüssel, für die er 600 Euro haben wollte. Foto: Sturm

Er berichtete zudem von einer hohen Zufriedenheit der Händler. Die kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum nach Ladenburg, und auch die Kundschaft ließ es sich nicht nehmen, Strecken von über 200 Kilometern zu fahren. Ein Schnäppchenmarkt ist ein solch hochwertiger Antiquitäten-Markt natürlich nicht. Die Verkaufsstücke müssen alle mindestens 50 Jahre alt sein. Nachgemachte Antiquitäten oder neuzeitliche Produkte lässt der Veranstalter nicht zu, der die Einhaltung der Vorgaben auch strikt kontrollierte. "Auf einem Flohmarkt kann man letztendlich alles verkaufen – das geht auf einem hochwertigen Antik-Markt natürlich nicht", meinte Luger. Die Renner sind derzeit Vintage-Produkte aus den 1970er-Jahren.

Aus Fellbach bei Stuttgart ist die Familie Günther nach Ladenburg gekommen, denn Boris Günther ist Sammler von hochwertiger Kirchenkunst. "Die Fahrt nach Ladenburg hat sich gelohnt", meinte der Rechtsanwalt, der eine kleine Marienfigur aus dem 18. Jahrhundert für knapp 1000 Euro kaufte. Das Preisspektrum für die Antiquitäten lag übrigens zwischen drei und 8000 Euro.

Aus Oberschwaben kam der Händler und Restaurator Manfred Mangei nach Ladenburg, der seinen Verkaufsstand direkt vor dem Lobdengau-Museum aufbaute. Die Altstadt sei ein Schmuckstück, und er begrüßte es sehr, dass die Altstadtdächer nicht mit Photovoltaik-Anlagen "verschandelt sind". Im Internet hat er gelesen, dass in Ladenburg Änderungen diskutiert werden. "Macht das bloß nicht – das wäre eine Sünde", meinte der Antiquitätenhändler. Seine Highlights waren in diesem Jahr ein 400 Jahre altes Ölgemälde und eine 500 Jahre alte Johannis-Schüssel, für die Mangei 600 Euro haben wollte.

Aus Rehau in Oberfranken reiste Antiquitätenhändler Peter Bauer an. Sein Stand beeindruckte durch eine außergewöhnliche Epochenvielfalt. Neben einigen Heiligen-Figuren aus dem 18. Jahrhundert stand ein Benzinkanister aus den 1950er-Jahren. Daneben lagen Backformen aus dem 19. Jahrhundert.

Über den Verkaufsmarkt schlenderten auch Petra und Karl Werner aus Ladenburg. "Ich muss jetzt meinen Kleintransporter holen; meine Frau hat ein schönes Möbelstück entdeckt", war Karl Werner in Eile. Er ist begeistert davon, dass in Ladenburg ein so toller Antik-Markt angeboten wird.