Endlich wieder Altstadtfest!

Ladenburg. (krs) Endlich wieder eine Nachricht, die die Herzen höherschlagen lässt: Das Ladenburger Altstadtfest soll nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Das teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Mittwoch mit. Und es soll keine "Irgendwie-Veranstaltung" werden, sondern "in gewohnter Weise" über die Bühne gehen.

"Ein Altstadtfest ohne Flohmarkt ist kein Altstadtfest", sagte Schmutz und kündigte an, dass die Vorbereitungen dafür bereits auf Hochtouren liefen. Die Verwaltung sei in den letzten Zügen. Noch ist keine Anmeldung eines Stands möglich, aber: "Das Interesse ist groß, wir haben keine Sorgen, weil wir in diesem Jahr vergleichsweise zu einem späten Zeitpunkt einsteigen", sagte Bürgermeister Schmutz.

In den vergangenen Jahren begann die Anmeldung bereits im Frühjahr, und die Flohmarktstände waren immer heiß begehrt und schnell weg.