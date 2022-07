Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Freudenschreie waren sicherlich bis in die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) zu hören, als am Samstagabend beim Drachenboot-Festival der Sieger des Kostüm-Wettbewerbs bekannt gegeben wurde. Die "prickelnden Fläschchen" – die nur rein zufällig wie bauschige Orangina-Flaschen aussahen – hatten sich den Sieg in diesem