Die Neuerungen, die umgesetzt wurden, kamen bestens an. "Wir wollten den Ablauf etwas straffen und an kleinen Stellschrauben drehen", meinte Körner. So wurde zum Beispiel ...

In Heidelberg Dritte, in Ladenburg Topfavoriten

RömerMan: In Heidelberg Dritte, in Ladenburg Topfavoriten

"Ich habe in der Nacht vor dem Wettbewerb geschlafen wie ein Bär", sagte Gärtnermeister Körner. Vom Aufbau am Freitag war er total kaputt. Rittlinger hat dagegen kaum ein Auge zugemacht. "Ich bin jede halbe Stunde aufgewacht, weil mir tausend Dinge durch den Kopf gingen. Der Stress im Vorfeld war doch enorm", erzählte der Geschäftsführer eines großen Winzerbetriebs im Rheingau der RNZ. Am Veranstaltungstag selbst waren aber beide hellwach. Alles habe geklappt. "Wir können uns nur für die tolle Teamleistung bedanken, alle haben hervorragend mitgezogen", meinten Körner und Rittlinger am Samstagabend. Die wichtigste Nachricht war für die beiden aber, dass alle Sportler gesund über die Ziellinie im Römerstadion liefen, wo sie Wettbewerbsmoderator Fabian Bläß mit einem lockeren, aufmunternden Spruch empfing.

Ladenburg. Die neuen RömerMan-Chefs, Fabian Körner und der sportliche Leiter Alex Rittlinger, haben ihre Feuertaufe beim 26. Ladenburger RömerMan mit Bravour bestanden. 25 Jahre organisierten die größte Ladenburger Sportveranstaltung "Mister Triathlon" Günter Bläß und sein sportlicher Leiter Jürgen Hilberath. Die übergaben nach der 25. Veranstaltung den Staffelstab an das junge Duo, das wegen der Pandemie zwei Jahre auf seine Premiere warten mussten. Am vergangenen Samstag war es dann so weit.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die neuen RömerMan-Chefs, Fabian Körner und der sportliche Leiter Alex Rittlinger, haben ihre Feuertaufe beim 26. Ladenburger RömerMan mit Bravour bestanden. 25 Jahre organisierten die größte Ladenburger Sportveranstaltung "Mister Triathlon" Günter Bläß und sein sportlicher Leiter Jürgen Hilberath. Die übergaben nach der 25. Veranstaltung den Staffelstab an das junge Duo, das wegen der Pandemie zwei Jahre auf seine Premiere warten mussten. Am vergangenen Samstag war es dann so weit.

Nicht nur Körner und Rittlinger waren froh, endlich wieder die Startpistolen für die RömerMan-Wettbewerbe zu hören. Um die 1200 Teilnehmenden beim Fitness-Triathlon (500 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und 5000 Meter Laufen) und beim RömerMan (1800 Meter Schwimmen im Neckar, 40 Kilometer Radfahren und 10.000 Meter Laufen) sowie die Nachwuchs-Triathleten hatten ihre Freude an der perfekt organisierten Veranstaltung.

"Ich habe in der Nacht vor dem Wettbewerb geschlafen wie ein Bär", sagte Gärtnermeister Körner. Vom Aufbau am Freitag war er total kaputt. Rittlinger hat dagegen kaum ein Auge zugemacht. "Ich bin jede halbe Stunde aufgewacht, weil mir tausend Dinge durch den Kopf gingen. Der Stress im Vorfeld war doch enorm", erzählte der Geschäftsführer eines großen Winzerbetriebs im Rheingau der RNZ. Am Veranstaltungstag selbst waren aber beide hellwach. Alles habe geklappt. "Wir können uns nur für die tolle Teamleistung bedanken, alle haben hervorragend mitgezogen", meinten Körner und Rittlinger am Samstagabend. Die wichtigste Nachricht war für die beiden aber, dass alle Sportler gesund über die Ziellinie im Römerstadion liefen, wo sie Wettbewerbsmoderator Fabian Bläß mit einem lockeren, aufmunternden Spruch empfing.

Applaus gab es für die Sieger Fabian Reuter und Friederike Willoughby. Beifall bekamen auch Fabian Körner und Alex Rittlinger (beide r.), die die Organisation übernommen hatten. Foto: Sturm

Dabei waren auch die beiden "Oldies" Günter Bläß und Jürgen Hilberath. Während sich Hilberath mit seiner Familie entspannt den Wettbewerb anschaute, war "Mister Triathlon" als Helfer und Sponsoren-Betreuer im Einsatz. Das neue Organisationsteam hatte jedoch alles im Griff. Viel verändert haben Körner und Rittlinger nicht. "Warum sollte man ein erfolgreiches Konzept auch grundlegend verändern?", fanden sie. Bei der Besprechung dankten sie daher nicht nur den rund 400 Helferinnen und Helfern, sondern auch ihren Vorgängern Bläß und Hilberath.

Die Neuerungen, die umgesetzt wurden, kamen bestens an. "Wir wollten den Ablauf etwas straffen und an kleinen Stellschrauben drehen", meinte Körner. So wurde zum Beispiel die doch etwas langatmige Siegerehrung verkürzt und beim Nachwuchs-Wettbewerb erstmals Zeiten gemessen, um auch dort den Wettbewerbsgedanken ein wenig anzuheizen. Die Zeitabnahme wurde von den kleinen Triathleten immer wieder gefordert, erzählte die Leiterin der LSV-Leichtathletik-Abteilung, Anne Vormwald. Sie organisierte den Nachwuchswettbewerb mit den 80 Jung-Triathleten, die alle eine Sieger-Medaille erhielten, denn egal ob jung oder älter, wer einen Triathlon beendet, der hat eine tolle sportliche Leistung vollbracht.

Vormwald strahlte am Ende nicht nur wegen des reibungslosen Ablaufs beim Nachwuchs-Wettbewerb. Die Mitglieder-Beauftragte der TSG Hoffenheim wurde nämlich erstmals RömerMan-Stadtmeisterin. "Der Wettbewerb ist gut gelaufen, besonders hart war jedoch das Schwimmen, denn der Neckar hatte kaum Strömung", erzählte sie.

Ladenburger Stadtmeister wurde nach einer starken Leistung Tim Ellerhoff. Ladenburgs beste Fitness-Triathleten sind der Dauersieger Jens Riemenschneider und Beatrice Ellerhoff, die sich nach der Siegerehrung ebenso wie Hunderte Sportlerinnen und Sportler in die Finisher-Party stürzten.

Begeistert vom Ablauf zeigten sich Bürgermeister Stefan Schmutz und die LSV-Vorsitzende Petra Klodt. "Die LSV kann stolz sein, den Generationswechsel geschafft zu haben", lobte der Bürgermeister. "Das war wichtig für den Fortbestand der für Ladenburg so wichtigen Veranstaltung. Die Zusammenarbeit der neuen Organisatoren mit den erfahrenen Orga-Mitgliedern hat sehr gut geklappt." Schmutz war wegen "Trainingsrückständen" in diesem Jahr selbst nicht aktiv am Start. Er ließ sich aber beinahe überreden, die Paternion-Staffel als Läufer zu vervollständigen. Weil der Bürgermeister der Partnerstadt, Manuel Müller, der als Staffelläufer vorgesehen war, kurzfristig passen musste, suchten die Kärntner einen Läufer. Schmutz entschied sich jedoch, die Laufschuhe nicht anzuziehen, was aus Gesundheitsgründen wohl eine vernünftige Entscheidung war.