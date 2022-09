Ebenso gefragt dürfte der Auftritt des Comedians Ingo Appelt mit seinem Programm "Der Staats-Trainer" am 9. Dezember sein. Wenn er auftritt, haben die Nörgler Sendepause. Denn Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer und Frauen. Denn der Künstler gibt allen Miesepetern den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt ins Hinterteil.

Mit "Abschiedstour" setzt Christine Prayon – bekannt auf der ZDF "Heute Show" am 11. November auf die ganz großen Gefühle. Wem das wichtig ist, wer darüber hinaus zur eigenen Entspannung gerne mal etwas denkt, sollte sich unbedingt dieses Programm anschauen. Verabschiedet sich Christine Prayon damit von der Bühne? Möglich! "Eine Frau stellt ab Mitte 40 eine ästhetische Provokation dar und zieht sich, wenn sie ihr Publikum liebt, besser unaufgefordert aus der Öffentlichkeit zurück", so ihre Meinung.

"Warum ist die Welt so eine Zumutung?", das fragt sich der Kabarettist und Liedermacher Tilman Birr bei seinem Auftritt am 14. Oktober im Bürgerhaus. Diese Zumutungen verdaut Birr und präsentiert sie als Geschichte und Musik. Der Künstler steht seit vielen Jahren mit seiner Gitarre auf der Bühne, schreibt Bücher und Bühnenprogramme und hat sich mit seinen "Welthits auf Hessisch" einen Namen gemacht.

Am Freitag, 23. September, beginnt die Spielzeit mit dem mehrfach preisgekrönten Ensemble "Quadro Nuevo", das mit seiner mitreißenden Musik durch schillernde Klangwelten schwebt – quer durch das alte Europa, über den wilden Balkan, das kaukasische Gebirge und die glitzernden Inselwelten des Mittelmeers bis in den Orient. Der Abend verspricht einen wunderbaren Ritt auf einem fliegenden Teppich, dazu Momente, welche eine musikalische Brücke zwischen Okzident und Orient spannen.

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Längst ist die Kulturreihe der Gemeinde Mühlhausen zu einem Qualitätsbegriff geworden. Das regional weit gestreute Publikum und die vielen Abonnenten können sich auf die Präsentation hochwertiger, meist bundesweit bekannter Künstler verlassen – wie unter anderem dem Comedian Ingo Appelt. Der ist ebenfalls Teil des Programms der Saison 2022/23 im Bürgerhaus.

Ins neue Jahr startet Kultur im Bürgerhaus am 20. Januar mit dem Trio "Wildes Holz". In ihrem neuen Programm verbindet das Trio Höhenflüge mit Tiefgang und Kraft mit Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es bei ihnen nicht weit: Menuett und Madonna trennt nur ein Saiten-Sprung. Geheimnisvoll und vieldeutig klingen die eigenen Kompositionen.

Dann kommen am 17. Februar die vier Künstler von "Gankino Circus" mit mystischen Melodien, magischen Klängen, wundersamen Liedern und der schnellsten Polka der Welt. Die Volksmusik der Finnen gehört zweifelsohne zu den besten und eigenartigsten dieser Welt. Die Besucher dürfen sich freuen auf die außergewöhnliche, musikalische Reise der vier talentierten Musiker quer durch die finnische Einöde. Man lauscht den nordischen Tönen und feiert anschließend die größte Sonnwendfeier aller Zeiten – extravagant, originell.

Am 17. März gastiert die mit dem "Deutschen Kabarettpreis" ausgezeichnete Liedermacherin Sarah Hakeberg in Mühlhausen mit einer Menge mitreißender Schmählieder, raffinierter Protestsongs und unverfrorener Ohrwürmer. Dabei haut Sarah Hakeberg vergnügt in die Tasten, spielt auf ihrer Ukulele und erzählt dabei gleichermaßen von Abgründen, die in unserem Innern schlummern, und vom großen Wirrwarr auf der Welt. Besser wird die Welt dadurch nicht, aber zumindest besser erträglich, sagt sie. Die Besucher dürfen sich auf einen Abend voller Bosheiten, fröhlichem Charme und unwiderstehlicher Dreistigkeit freuen.

Unter dem Titel "Onkel Fisch" verbirgt sich das Action-Kabarett mit Adrian Engels und Markus Rüdiger, die am 21. April mit ihrem Programm "Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte" auftreten. Das Satire-Duo weiß: "Die Wahrheit ist unumstößlich und absolut. Aber irgendwie hält sich keiner dran. Darum wird sie schon mal gebogen, ordentlich geschönt und zu alternativen Fakten geklont. Die beiden Bewegungsfanatiker versprechen: In ihrem Programm gibt es nichts als die Wahrheit – gesungen und getanzt wird auch.

Und dann kommt am 19. Mai Sascha Korf, Deutschlands lustigster Experte in Sachen Spontanität. Mit vollstem Körpereinsatz erzählt er aus seinem Leben und ist dabei auf der Suche nach dem ultimativen Glück. Wild und rasant, aber immer sympathisch bindet Sascha Korf alle Besucher im Saal in seine Show mit ein. Die Zuschauer sind nach eigener Aussage das Herzstück des Abends.

Einen tollen Saisonabschluss verspricht am 16. Juni die Schwabenrockband Nummer eins "Wendrsonn". Mit ihrem energiegeladenen Folk-Rock-Crossover haben sie eine ganze Musiksparte wiederbelebt. Laut Medienberichten ist die Gruppierung eine der besten Livebands südlich des Mains, die spielerisch jedes Publikum im Sturm erobert.

Das Ambiente wird so bleiben, wie es die Gäste im Mühlhäuser Bürgerhaus gewohnt sind. Darauf hat sich das Team um "Kultur im Bürgerhaus" vorbereitet. Ein Flyer liegt beim Bürgerbüro Mühlhausen bereit.

Weitere Infos, Vorverkauf und günstige Abonnements gibt es unter der Nummer 06222/615-824 und unter gemeinde@muehlhausen-kraichgau.de.