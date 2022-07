Im aktuellen Bescheid über das Zwangsgeld macht der Rhein-Neckar-Kreis deutlich, warum dieses festgesetzt wurde: "Seit der Veröffentlichung der Allgemeinverfügung am 14. Mai wurde Ihre Katze mehrfach von Mitarbeitern des vor Ort tätigen Fachbüros im Gefahrenbereich der Haubenlerche beim Freigang gesichtet." Dies sei am 30. Mai sowie am 15. und 25. Juni der Fall gewesen. Dabei habe die Familie bereits im letzten Jahr eine Einzelanordnung erhalten und man habe sie am 15. Juni über "eine sich anbahnende Haubenlerchenbrut" informiert und die Einhaltung der Anordnung angemahnt. Und ...

Gegen die Anordnung hatte die Familie Widerspruch eingelegt, da ihr Kater unruhig und aggressiv werde, wenn er im Haus bleiben müsse. "Vorherige Versuche ihn einzusperren, haben zu Kratzern im Gesicht und Bisse an der Hand geführt und wir mussten mehrere Male mit unserem Sohn zur Notaufnahme", so die Familie. Man habe sich gegenüber dem betreuenden Fachbüro kooperativ gezeigt und den Freigang des Katers zumindest eingeschränkt. "Sofern weder unsere körperliche Unversehrtheit noch das Wohl des Tieres gefährdet werden."

Die betroffene Familie selbst möchte anonym bleiben, fürchtet private und berufliche Nachteile. Deshalb ist Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf, mit dem Fall an die RNZ herangetreten. "Die betroffene Person wird sich zur Zeit nicht öffentlich zu erkennen geben, da sie seit über einem Jahr ,verfolgt’ wird, wie ich am Samstag erfahren habe. Eventuell soll hier wohl ein Exempel statuiert werden", so Stutz. Die naturschutzrechtliche Anordnung war 2021 ergangen, nachdem trotz Informationsschreiben und Aufklärungsgesprächen mit dem betroffenen Tierhalter durch das Fachbüro beobachtet wurde, dass sich der Kater regelmäßig im Gefahrenbereich aufhielt. Die Jungvögel sind eine leichte Beute für freilaufende Katzen, weil sie zunächst flugunfähig sind.

Walldorf. Weil sich eine Familie im Neubaugebiet Walldorf-Süd nicht an die Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche hält, muss sie jetzt ein Zwangsgeld zahlen. Dies hat der Rhein-Neckar-Kreis verfügt, weil der Kater – trotz Verwarnung – immer wieder im Freien gesichtet wird. Innerhalb von 14 Tagen soll die Familie 500 Euro zahlen. Läuft der Kater – trotz zwei erfolgreich brütender Haubenlerchenpaare in der unmittelbaren Nähe – weiterhin ohne Leine im Freien, droht die Behörde ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 750 Euro an. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte die Untere Naturschutzbehörde bereits 2021 für drei Tiere in Walldorf-Süd – darunter auch der jetzt betroffene Kater – eine naturschutzrechtliche Anordnung erlassen und ihnen ein vierwöchiges Freigangverbot auferlegt.

Von Timo Teufert

Walldorf. Weil sich eine Familie im Neubaugebiet Walldorf-Süd nicht an die Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche hält, muss sie jetzt ein Zwangsgeld zahlen. Dies hat der Rhein-Neckar-Kreis verfügt, weil der Kater – trotz Verwarnung – immer wieder im Freien gesichtet wird. Innerhalb von 14 Tagen soll die Familie 500 Euro zahlen. Läuft der Kater – trotz zwei erfolgreich brütender Haubenlerchenpaare in der unmittelbaren Nähe – weiterhin ohne Leine im Freien, droht die Behörde ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 750 Euro an. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte die Untere Naturschutzbehörde bereits 2021 für drei Tiere in Walldorf-Süd – darunter auch der jetzt betroffene Kater – eine naturschutzrechtliche Anordnung erlassen und ihnen ein vierwöchiges Freigangverbot auferlegt.

Die betroffene Familie selbst möchte anonym bleiben, fürchtet private und berufliche Nachteile. Deshalb ist Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf, mit dem Fall an die RNZ herangetreten. "Die betroffene Person wird sich zur Zeit nicht öffentlich zu erkennen geben, da sie seit über einem Jahr ,verfolgt’ wird, wie ich am Samstag erfahren habe. Eventuell soll hier wohl ein Exempel statuiert werden", so Stutz. Die naturschutzrechtliche Anordnung war 2021 ergangen, nachdem trotz Informationsschreiben und Aufklärungsgesprächen mit dem betroffenen Tierhalter durch das Fachbüro beobachtet wurde, dass sich der Kater regelmäßig im Gefahrenbereich aufhielt. Die Jungvögel sind eine leichte Beute für freilaufende Katzen, weil sie zunächst flugunfähig sind.

Gegen die Anordnung hatte die Familie Widerspruch eingelegt, da ihr Kater unruhig und aggressiv werde, wenn er im Haus bleiben müsse. "Vorherige Versuche ihn einzusperren, haben zu Kratzern im Gesicht und Bisse an der Hand geführt und wir mussten mehrere Male mit unserem Sohn zur Notaufnahme", so die Familie. Man habe sich gegenüber dem betreuenden Fachbüro kooperativ gezeigt und den Freigang des Katers zumindest eingeschränkt. "Sofern weder unsere körperliche Unversehrtheit noch das Wohl des Tieres gefährdet werden."

Im aktuellen Bescheid über das Zwangsgeld macht der Rhein-Neckar-Kreis deutlich, warum dieses festgesetzt wurde: "Seit der Veröffentlichung der Allgemeinverfügung am 14. Mai wurde Ihre Katze mehrfach von Mitarbeitern des vor Ort tätigen Fachbüros im Gefahrenbereich der Haubenlerche beim Freigang gesichtet." Dies sei am 30. Mai sowie am 15. und 25. Juni der Fall gewesen. Dabei habe die Familie bereits im letzten Jahr eine Einzelanordnung erhalten und man habe sie am 15. Juni über "eine sich anbahnende Haubenlerchenbrut" informiert und die Einhaltung der Anordnung angemahnt. Und obwohl das Landratsamt die Familie nochmals auf die Konsequenzen hingewiesen habe, "scheinen Sie offenbar nicht gewillt zu sein, den Freigang Ihrer Katze entsprechend den Anordnungen der Verfügung zu unterbinden bzw. billigend in Kauf zu nehmen, dass Ihre Katze immer wieder das Haus verlässt".

Inzwischen habe man Gewissheit über eine Haubenlerchenbrut und mit dem Schlupf der Jungvögel müsse jederzeit gerechnet werden. "Aufgrund der Nähe Ihres Wohnortes zum Brutplatz und nachdem Ihre Katze im Prinzip direkten, barrierefreien Zugang zum Areal hat und in der Vergangenheit bereits häufig jagend im fraglichen Gebiet beobachtet wurde, muss derzeit von einer besonders hohen Gefährdungssituation und damit einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für die geschlüpften, noch nicht flugfähigen Jungvögel ausgegangen werden."

Auf RNZ-Nachfrage bestätigt das Landratsamt das festgesetzte Zwangsgeld. Weitere Bescheide seien nicht verschickt worden. "Ein Zwangsgeld kann grundsätzlich beliebig oft angedroht und festgesetzt werden – in der Regel in steigender Höhe –, bis der Vollstreckungszweck erfüllt ist", so der Kreis.

Update: Montag, 4. Juli 2022, 18.48 Uhr

Walldorf. (dpa/lsw) Wegen Verstößen gegen das bundesweit einzigartige Ausgangsverbot für Katzen in Walldorf hat der Rhein-Neckar-Kreis erstmals ein Zwangsgeld von 500 Euro verhängt. Die betroffene Katze sei nach Veröffentlichung der Allgemeinverfügung mehrfach innerhalb des Gefahrenbereichs der Haubenlerchen gesichtet worden, teilte eine Sprecherin des Landratsamts am Montag in Heidelberg mit – zuletzt in der Nähe der Brut.

Da diese Katze öfters im fraglichen Bereich jagend beobachtet wurde, geht die Untere Naturschutzbehörde den Angaben nach von einer erhöhten Gefährdungssituation für die Haubenlerche und ihre Jungvögel aus. Nachdem zuvor schon ein "Mahnschreiben" an die Besitzer versendet worden sei, habe sie keine andere Möglichkeit gesehen, als das in der Allgemeinverfügung angedrohte Zwangsgeld festzusetzen.

Die Maßnahme hatte bundesweit Aufsehen erregt und ist nicht unumstritten: Katzen dürfen seit Mitte Mai und in den nächsten drei Jahren von April bis August nicht durch das Brutgebiet der seltenen Haubenlerchen im Süden der Stadt streifen – es sei denn, sie werden an die kurze Leine genommen oder bewegen sich nachweisbar nicht in Bereichen, wo sie zur Gefahr für die Tiere werden können.

Nach Angaben der Behördensprecherin sind nur noch zwei Brutpaare vor Ort anwesend. Ein Paar sei seit einigen Wochen aus bislang unbekannten Gründen aus dem Bereich Walldorf-Süd verschwunden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es wieder auftaucht; im vergangenen Jahr sei auch schon mal zeitweise ein Paar abwesend gewesen. Zu Beginn der Brutzeit in diesem Jahr seien alle drei Paare wieder zurück gewesen.