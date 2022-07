Walldorf. (RNZ) Zum Schutz der Haubenlerchen haben Katzen in Walldorf Hausarrest oder dürfen höchstens an der Leine ins Freie. Das kontrovers diskutierte Thema beschäftigt die FDP ebenfalls weiter, daher begrüßt der Ortsverband einmal mehr den Landtagsabgeordneten Christian Jung und spricht mit ihm über seine Anfrage, die Antworten des Ministeriums und seine Einschätzung hierzu.

Am kommenden Montag, 4. Juli, 10 Uhr, trifft man sich auf dem Feldweg Richtung "Haubenlerchengebiet", direkt neben dem Parkplatz hinter der Schillerschule in der Bürgermeister-Willinger-Straße. Gerne möchte die FDP an diesem Tag auch mit betroffenen Katzenhalterinnen und -haltern ins Gespräch kommen und über deren Erfahrungen und die Herausforderungen, die der Katzen-Arrest mit sich bringt, austauschen. Alle interessierten Walldorferinnen und Walldorfer und speziell die Betroffenen sind eingeladen, zu dem Vor-Ort-Termin mit Christian Jung dazu zu kommen.