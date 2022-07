Walldorf. (tt) Für die Stadt Walldorf ist der Schutz der Haubenlerche eine Pflichtausgabe: Denn im Rahmen der 2015 und 2016 durchgeführten Bestandserfassungen im Bereich des zweiten Bauabschnitts im Neubaugebiet Walldorf-Süd waren Vorkommen der Haubenlerche festgestellt worden.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz müssen die am Boden brütenden Vögel deshalb geschützt werden. Weil das Neubaugebiet auf Initiative der Stadt geplant wurde, muss sie ein engmaschiges Monitoring und Schutzmaßnahmen erbringen, um den Bestand der Art sicherzustellen. Dazu gehört auch die hochumstrittene "Katzen-Ausgangssperre", die deutschlandweit und auch international hohe Wellen schlug.

"Da der zeitliche Umfang der notwendigen Maßnahmen von der jeweils spezifischen Situation im Lauf der Brutzeit abhängt, können dafür sehr unterschiedliche Kosten anfallen, die sich im Vorfeld nur bedingt beziffern lassen", heißt es in einer Mitteilung.

In den vergangenen beiden Jahren wurden für das engmaschige Monitoring vor Ort sowie die Nachbereitung der Geländearbeiten Kosten zwischen 45.000 und 49.000 Euro abgerechnet. Für die darüber hinaus notwendigen Schutzmaßnahmen wurden in den letzten Jahren Kosten zwischen 31.000 und 44.000 Euro fällig.

Da die Brutsaison der Haubenlerchen im laufenden Jahr noch nicht abgeschlossen ist, liegt der Aufwand für 2022 noch nicht vor. Das Stadtbauamt geht jedoch davon aus, dass auch in diesem Jahr Aufwendungen in ähnlicher Größenordnung entstehen. "Leistungen in Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises fallen nicht unter den Auftrag der Stadt Walldorf an das zuständige Fachbüro", unterstreicht die Stadt.

"Der Naturschutz und der Schutz gefährdeter Arten ist der Stadt Walldorf wichtig und im Interesse des Gemeinwohls", erklärt Bürgermeister Matthias Renschler. Die Stadt Walldorf nehme ihre Verantwortung für Umwelt-, Natur- und Artenschutz sehr ernst. Zwei Millionen Euro habe der Gemeinderat im städtischen Haushalt 2022 allein für Umweltschutzmaßnahmen eingestellt.

Darunter fällt eine Vielzahl von freiwilligen Aktivitäten: beispielsweise der in Zusammenarbeit mit dem Forst errichtete Totholzgarten in der Schwetzinger Hardt, in dem sich seltene und gefährdete Käferarten angesiedelt haben, die Schaffung und der Erhalt offener Sandrasenflächen auf Dünenköpfen des hinteren Saupferchbuckels zur Förderung seltener, in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder die Maßnahmen zur Unterschutzstellung der Storchenwiese, von denen auch andere Vögel, viele Pflanzenarten und Schmetterlinge profitieren.