> Senkung der Heiztemperaturen in öffentlichen Gebäuden: Im Rathaus wird die Temperatur auf 19 Grad abgesenkt. "Was durchaus im Büroalltag schon frisch sein kann", so Tisch. "Für Schulen und Kindergärten gelten Ausnahmeregelungen", so Tisch. Man wolle deshalb die Temperaturen der Dienstanweisung "Energie" von 2019 anwenden. "Wir wollen versuchen, diese als Standard umzusetzen. Bislang war es nur eine Orientierung." In Schulen soll die Raumtemperatur 20 Grad betragen, in Kindergärten 22 Grad, in Sporthallen 18 Grad und in Bibliotheken 20 Grad. "Das theoretische Einsparpotenzial beträgt 920.000 Kilowattstunden, was einer Reduzierung ...

> Abschaltung der Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden: Zum 1. September ist die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen der Bundesregierung in Kraft getreten. Diese untersagt die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Baudenkmälern von außen. Ausnahmen gibt es nur für Leuchten, die der Verkehrssicherheit oder der Abwehr von Gefahren dienen. Insbesondere Bodenstrahler, bei denen dies technisch möglich sei, sollen schnellstmöglich abgeschaltet werden.

Walldorf. Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich der städtischen Gebäude beschlossen. "Die Krise hält uns in Atem", sagte Bürgermeister Matthias Renschler. In der aktuellen Lage sei es wichtig, das einzusparen, was möglich und vertretbar sei. "Die Situation ist ernst und deshalb müssen wir unser Komfortdenken hintanstellen", so Renschler. Das falle niemandem leicht. So will Walldorf Energie einsparen:

Von Timo Teufert

> Abschaltung der Brunnenanlagen: Die Brunnen im öffentlichen Raum wurden bereits teilweise abgeschaltet, berichtete Stadtbaumeister Andreas Tisch.

> Abstellen des Warmwassers in den Sporthallen: Die Duschen in den Sporthallen würden von Schülern nur sehr selten angenommen, so Tisch. Es seien vor allem Vereinssportler, die vereinzelt abends Duschen würden. "Das Bereitstellen des Warmwassers benötigt relativ viel Energie." Mit dem Abstellen des Warmwassers wolle man die Sporthallen für die Nutzer offen halten.

> Verbrauch in den Wohngebäuden der Stadt: "Hier sind durchaus Einsparpotenziale vorhanden", sagte Tisch. Die Möglichkeit bestehe, die Heizungsanlage sehr dicht an der 20-Grad-Empfehlung des Verbandes zu führen. "Sodass die Heizungen per se etwas geringer fahren und so weniger Energie verbrauchen." Man erhoffe sich dadurch Einsparungen von 17,5 Prozent, wobei dies abhängig vom Verbrauchsverhalten sei. "Deshalb wollen wir die Mieterschaft bei der Reduktion von Gas unterstützen", so Tisch. Den Mietern soll zudem angeboten werden, die Betriebskostenvorauszahlungen selbst etwas zu erhöhen, damit am Ende des Abrechnungszeitraums nicht die "große Keule" komme.

> Weitere Vorschläge, die noch nicht beschlossen wurden: Für das Rathaus und die Stadtbücherei wären längere Schließzeiten in den Weihnachtsferien vorstellbar, auch die Schließung der Sporthallen während der Schulferien. "Sicher muss man auch noch das Thema Wärmestuben für die Bevölkerung prüfen", sagte Tisch.

> Das sagen die Gemeinderäte: Wilfried Weisbrod (Grüne) sprach die Weihnachtsbeleuchtung an, da sich viele Gemeinden entschieden hätten, diese nicht zu installieren und ihre Straßenbeleuchtung abzuschalten. "Es wird keine übermäßige Weihnachtsbeleuchtung geben", versicherte Renschler. Bei der Straßenbeleuchtung müsse man das Thema Sicherheit abwägen. Andreas Tisch gab zu bedenken, dass die LED-Straßenbeleuchtung bereits mit einer Nachtabsenkung ausgestattet sei.

Die Einschränkungen an Komfort seien angemessen, um die Energieversorgung lebenswichtiger Bereiche abzusichern, erklärte Mathias Pütz (CDU). Auch wenn Walldorf sich steigende Preise finanziell leisten könnte, gehe es in der Krise um die Drosselung des Energieverbrauchs. "Die jetzt notwendigen Einschränkungen an Komfort sind vielleicht auch Anlass, Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, zu überdenken", erklärte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Die Temperaturen für die öffentlichen Gebäude seien vertretbar und angemessen und es sei durchaus zumutbar, kein Warmwasser in den Sporthallen zu haben. "Jede Kilowattstunde zählt", appellierte Manfred Wolf (Grüne). Nur mit Einsparungen könne man mit einem blauen Auge über den Winter kommen. "Es fällt uns schwer, allen Vorschlägen mit Enthusiasmus zuzustimmen", sagte Günter Lukey (FDP). Allerdings sehe er auch keine Alternativen dazu und hoffe, dass man mit ihnen über den Winter komme.