Hochwasserschutz am Leimbach: Dielheim will "von niemandem Privatbesitz"

Dieses führte in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zu Zwistigkeiten zwischen den Bewohnern, die oftmals feindselige Züge annahmen. Horrenberg kämpfte stets mit aller Vehemenz um seine eigene Kirche und einen eigenen Pfarrer. Den eigenen Friedhof bekamen sie schon früher, weil niemand mehr in Balzfeld beerdigt sein wollte. Von einem Kirchen-Streik im Jahre 1907 berichtet Harald Gomille in der Dielheimer Ortschronik, der Ausmaße annahm, die zur Versetzung des damaligen Pfarrers führten.

Die erste urkundliche Erwähnung Horrenbergs erfolgte bereits im Jahre 1272. Allerdings begann die Geschichte mit einer Burg, die Anfang des zwölften Jahrhunderts gebaut wurde. Damals wurde dem niedrigen Adel der Bau von Schutzburgen erlaubt, um die uralte Straßenverbindung zwischen Speyer und Bad Wimpfen zu schützen. Diese Burg diente auch als Zollstation für alle, die in das Land des Speyerischen Fürstbischofs einreisten. Am Anfang der Besiedelung stand die Burg, von der heute leider nichts mehr zu sehen ist. Dafür blieb als Relikt der Vergangenheit der restaurierte ehemalige Burgbrunnen am Burgweg erhalten. Um deren Bewohner, "die Kleinadligen von Horrenberg" zu versorgen, siedelten sich zunächst arme Bauern an. Darunter waren auch verarmte freie Bauern aus Balzfeld, die mit ihren Familien freiwillig zu Leibeigenen in Horrenberg wurden, um die herrschaftlichen Äcker und Weinberge zu bewirtschaften. Sie stellten sich damit oft unter den Schutz eines Adligen, damit sie nicht in den Krieg ziehen mussten, waren aber verpflichtet, für Pferde, Ausrüstung, Dienerschaft und Verpflegung selbst zu sorgen.

Horrenberg. Der Dielheimer Ortsteil Horrenberg feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Jubiläum. Den Auftakt dazu bildete im April ein würdiges Festbankett. Dabei entführte das Ehepaar Anton und Ursula Ottmann die Festgäste in die Vergangenheit des Ortes, auf Grundlage der Dielheimer Ortschronik von Harald Gomille. Die RNZ blickt auf diese Geschichtsstunde zurück:

Von Paul Körner

Horrenberg. Der Dielheimer Ortsteil Horrenberg feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Jubiläum. Den Auftakt dazu bildete im April ein würdiges Festbankett. Dabei entführte das Ehepaar Anton und Ursula Ottmann die Festgäste in die Vergangenheit des Ortes, auf Grundlage der Dielheimer Ortschronik von Harald Gomille. Die RNZ blickt auf diese Geschichtsstunde zurück:

Die erste urkundliche Erwähnung Horrenbergs erfolgte bereits im Jahre 1272. Allerdings begann die Geschichte mit einer Burg, die Anfang des zwölften Jahrhunderts gebaut wurde. Damals wurde dem niedrigen Adel der Bau von Schutzburgen erlaubt, um die uralte Straßenverbindung zwischen Speyer und Bad Wimpfen zu schützen. Diese Burg diente auch als Zollstation für alle, die in das Land des Speyerischen Fürstbischofs einreisten. Am Anfang der Besiedelung stand die Burg, von der heute leider nichts mehr zu sehen ist. Dafür blieb als Relikt der Vergangenheit der restaurierte ehemalige Burgbrunnen am Burgweg erhalten. Um deren Bewohner, "die Kleinadligen von Horrenberg" zu versorgen, siedelten sich zunächst arme Bauern an. Darunter waren auch verarmte freie Bauern aus Balzfeld, die mit ihren Familien freiwillig zu Leibeigenen in Horrenberg wurden, um die herrschaftlichen Äcker und Weinberge zu bewirtschaften. Sie stellten sich damit oft unter den Schutz eines Adligen, damit sie nicht in den Krieg ziehen mussten, waren aber verpflichtet, für Pferde, Ausrüstung, Dienerschaft und Verpflegung selbst zu sorgen.

Der historische Burgbrunnen wurde mittlerweile restauriert. Foto: Paul Körner

Infolge der Erstbesiedlung hatte Balzfeld schon immer das Privileg, eine eigene Kirche zu besitzen. Damit verbunden war auch die Pfarrherrschaft über Horrenberg, obwohl Horrenberg schon im Jahre 1272, also 34 Jahre vor Balzfeld, zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Durch die Nähe zur Burg erhielt Horrenberg allerdings das Rathaus und wurde zum politischen Zentrum.

Dieses führte in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zu Zwistigkeiten zwischen den Bewohnern, die oftmals feindselige Züge annahmen. Horrenberg kämpfte stets mit aller Vehemenz um seine eigene Kirche und einen eigenen Pfarrer. Den eigenen Friedhof bekamen sie schon früher, weil niemand mehr in Balzfeld beerdigt sein wollte. Von einem Kirchen-Streik im Jahre 1907 berichtet Harald Gomille in der Dielheimer Ortschronik, der Ausmaße annahm, die zur Versetzung des damaligen Pfarrers führten.

Die historische Tabakscheune, auch als „Tabakschopf“ bekannt, steht heute unter Denkmalschutz. Foto: Paul Körner

Während Horrenberg trotz vieler eingegangener Geldspenden erst 1959 seine Kirche erhielt, stellte Balzfeld danach im Jahr 1966 nochmals einen letzten Ausgemeindungsantrag, um politisch selbstständig zu werden. Seit 1705 handelte es sich um den sechsten Anlauf und keiner verlief erfolgreich. Es ging jahrelang hin und her bis zur Abstimmung im Zuge der Gemeindereform im Jahre 1972. Auch hier fand man zunächst keinen gemeinsamen Nenner. Doch nach einem äußerst knappen Abstimmungsergebnis für Dielheim, lief alles wie am Schnürchen. Vieles was vorher als trennend empfunden wurde, besserte sich. Vielleicht gab es mehr Gemeinsamkeiten in den Ortsteilen als der Geschichtsrückblick vermuten lässt.

Der gute Ackerboden bescherte den Bauern "hüben" wie "drüben" gute Erträge und das reichlich vorhandene Ackerland tat ein übriges dazu. Es brauchte niemand zu hungern und wie aus Überlieferungen zu hören ist, kamen in schlechten Zeiten sogar Menschen aus Arbeiterdörfern, um für Kartoffeln zu betteln. Während Dielheim zu einem Arbeiterdorf wurde, in dem die Bewohner überwiegend zu Hungerlöhnen ihr Leben fristeten, schickten die Horrenberger schon einen Teil ihrer Kinder auf weiterführende Schulen oder Klosterschulen.

Oft traten die Mädchen in einen Orden ein, Jungen wurden Pfarrer oder Lehrer. Das kostete zwar Geld oder den einen oder anderen Acker, aber sie waren versorgt. Im Wandel der Zeit entwickelte sich in Horrenberg auch eine Zigarrenproduktion, wo der Sohn des Inhabers in den 1950er-Jahren mit der Lochzigarre eine bahnbrechende Erfindung für die Raucher machte. Zwei weitere Zigarrenfabrikanten aus Mannheim siedelten sich ebenfalls in Horrenberg an. Ein typisches Gebäude steht noch am Ortsausgang nach Balzfeld, die "Fawarik", wie sie umgangssprachlich bezeichnet wird. Die großen Fenster sollten für frische Luft sorgen, weil man damals schon erkannt hatte, dass Nikotin-Ausdünstungen und Tabakstaub nicht gesund sind.

Denn auch in Horrenberg gab es einen bescheidenen Tabakanbau, die Qualität war allerdings nicht so besonders. Für die Produktion von Zigarren musste hochwertiger Tabak aus dem Rheintal und aus dem Ausland dazu gekauft werden. Zum Auffädeln des Tabaks kam die ganze Nachbarschaft zusammen. Nach dem Fädeln wurden im Schuppen beim Friedhof die Tabakbüschel zum Trocknen aufgehängt, bevor der Tabak von den Zigarrenfabrikanten der Region ersteigert wurde. Die "Tabakschopfe" in Dielheim und in Balzfeld zeugen heute von der Vergangenheit und stehen heute unter Denkmalschutz.

Info: Das Jubiläumsfest wird am heutigen Samstag um 16.30 Uhr eröffnet, um 21 Uhr spielt "Cracked Fire", um 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf der Festwiese statt, danach gibt es ein buntes Programm.