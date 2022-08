Sandhausen. (luw) "Vorgerichtliche Mahnung", "Zahlungsverzug", "letztmalige Zahlungsaufforderung" – und das Ganze angeblich ausgehend von einer Rechtsanwaltskanzlei: Diese Stichwörter einer Betrugsmasche sorgen offenbar immer wieder für einen derartigen Schock beim jeweiligen Empfänger, dass dieser der Forderung gleich nachkommt: Er oder sie überweist einen dreistelligen Betrag an das aufgeführte Konto, um weitere in dem Brief aufgeführte Horrorszenarien zu vermeiden. Der Sandhäuser Günter Adler erhielt neulich auch ein solches Schreiben, fiel aber nicht darauf herein. Stattdessen wandte er sich an Polizei und RNZ, um andere Menschen vor dieser Masche zu warnen.

"Ich war empört", sagt der 69-jährige Rentner, der früher im Vertrieb tätig war: "So etwas habe ich noch nie erlebt, weder privat noch im Berufsleben." Als er nun die Post erhielt, die vermeintlich von zwei Rechtsanwälten aus Hamburg abgeschickt wurde, hatte er gleich den richtigen Verdacht: "Da wurde so ein Druck aufgebaut – furchtbar", ärgert sich Adler auch Tage danach noch im Telefonat mit der RNZ.

Tatsächlich ist die Masche bekannt, auch die Verbraucherzentrale warnt seit einigen Wochen davor. Ein Alarmsignal ist das Stichwort "Euro Jackpot": In dem Schreiben, das mit korrekter Adresse an den jeweiligen Empfänger persönlich adressiert ist, wird diesem vorgegaukelt, er habe hierzu telefonisch einen "Dienstleistungsvertrag" abgeschlossen. "Sie haben der kostenpflichtigen Dienstleistung mit Ihren persönlichen Daten zugestimmt und den Betrag für die Dienstleistung unseres Mandanten bis heute nicht beglichen", heißt es weiter. So wurde auch Adler unter Angabe einer strengen Frist zur Überweisung von 389,50 Euro aufgefordert. Unter dieser "Gesamtforderung" finden sich in kleinerer Schrift weitere Drohungen: Unter Bezug auf Paragrafen wird angekündigt, bei "Nichtzahlung" mit "Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckung, Gerichtsvollzieher, Pfändung Ihrer Bezüge, auch Arbeitslosengeld, Rente, Bankguthaben, Versicherungen usw." dagegen vorzugehen. Die Verbraucherzentrale weist übrigens darauf hin, dass man Verträge für Lotterien zwar am Telefon abschließen kann, jedoch: "Sie sind nicht ohne ...