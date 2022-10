Bis tief in die Nacht liefen die Pumpen

Zum Leimbach: Das Plangebiet beginnt unmittelbar an dem fertiggestellten Abschnitt in der Ortsmitte von Wiesloch. Der geplante Ausbau verläuft entlang der Bachgasse zwischen der Brücke "Grüner Baum" und der Brücke "Auf der Insel" (Höhe Froschgasse). Insgesamt befinden sich im geplanten Ausbauabschnitt drei städtische Brücken und eine private Brücke. Die Holzbrücke "Auf der Insel" wird im Zuge des Ausbaus erneuert. Die geplante Verbreiterung der Brücke von 1,50 auf drei Meter wird nach Angaben Zöllners eine Verbesserung für den Rad- und Fußverkehr darstellen. Die vorhandenen Uferwände werden saniert und statisch abgesichert, um anschließend Naturblocksteine auf die Uferwände zu setzen. So wird die erforderliche Höhe für die berechnete künftige Kapazität des Leimbachs erreicht.

"Wir haben da zwei unterschiedliche Bauabschnitte", so Zöllner. Zum einen wird der Abschnitt des Leimbachs zwischen dem Bereich "Auf der Insel" und der Uferstraße bearbeitet. Zum anderen soll am Waldangelbach die Gewässerdurchgängigkeit verbessert werden.

Die Abschnitte des Leimbachs und des Waldangelbachs sollen im kommenden Jahr weiter ausgebaut und entsprechend saniert werden. Ziel ist es, den Hochwasserschutz zu optimieren. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt präsentierte der technische Geschäftsführer des AHW, Josef Zöllner, die Planungen. Der AHW wurde seitens der Stadt mit der Umsetzung beauftragt, endgültig entschieden über die Maßnahmen wird in der Sitzung des Gemeinderats am morgigen Mittwoch. Im Ausschuss selbst wurde das Gesamtvorhaben zunächst vorgestellt.

Wiesloch. (hds) Zwei weitere Hochwasserschutzmaßnahmen sind in Wiesloch aktuell geplant, jedoch anders als das Landesprojekt am Leimbach zwischen Mündung des Waldangelbachs und Brücke "In den Weinäckern" unter der Ägide des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands Wiesloch (AHW).

Der Waldangelbach wurde vor einigen Jahren zwischen Schwetzinger Straße und Schwimmbad hochwassersicher ausgebaut und renaturiert. Im weiteren Verlauf bachaufwärts Richtung Rauenberg soll im nächsten Jahr mit dem Rückbau des "Roten Wehrs" im Wasser lebenden Tieren das Wandern wieder ermöglicht werden.

Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung soll bis Herbst 2023 fertiggestellt werden. "Der Ausbau wird voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2024 beginnen und Mitte 2025 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,25 Millionen Euro. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 1,89 Millionen Euro gefördert", erläuterte Zöllner in der Ausschusssitzung. In der Finanzplanung 2023 bis 2025 der Stadt werden insgesamt 1,7 Millionen Euro vorgesehen.

Die Aktivitäten am Waldangelbach sollen im kommenden Jahr durchgeführt werden. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf insgesamt rund 700.000 Euro. "Wir gehen davon aus, dass hierfür Fördergelder in Höhe von 510.000 Euro fließen", sagte Zöllner. Für die Stadt selbst sind im Haushalt dafür in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 250.000 Euro vorgesehen.