Von Annette Steininger

Hirschberg. Bürgermeister Ralf Gänshirt erinnerte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag an die nicht-öffentliche Waldbegehung des Forstausschusses, bei dem sich die Mitglieder ein Bild vom Zustand machen konnten. Dabei wurden die Folgen der Hitze und Trockenheit deutlich. "Deshalb wird der Holzeinschlag deutlich unter dem Hiebsatz der zehnjährigen