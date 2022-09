Was andere am PC machen, malt er frei Hand

Mit Irmgard Mohr und Veronika Drop machen zwei etablierte Hirschberger Künstlerinnen das Debüt nach der langen Schließung. Dass Mohr ausstellt, war sogar schon von langer Hand geplant und versprochen worden: "Der ehemalige Bürgermeister Manuel Just hat vor drei Jahren versprochen, dass Frau Mohr zu ihrem 80. Geburtstag ausstellen darf." Damit sollte ihr umfangreiches künstlerisches Schaffen gewürdigt werden. Dieser Geburtstag ist nun schon zwei Jahre her, und das Versprechen kann jetzt eingelöst werden. Mit Veronika Drop fand sie eine ebenfalls engagierte und in Hirschberg vor allem durch ihre Ausstellungen in der ehemaligen Synagoge bekannte Künstlerin.

Von so einer Phase kann in Hinblick auf die Rathausgalerie jetzt nämlich getrost gesprochen werden, denn Bürgermeister Ralf Gänshirt habe gesagt, dass die Räumlichkeiten von nun an Ausstellungsort bleiben "auch, wenn es eine neue Corona-Welle gibt", zitierte Treiber den Bürgermeister. Am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr, startet die Ausstellung mit einer Vernissage und schließt am 2. Oktober, ebenfalls um 11 Uhr, mit einer Finissage.

Hirschberg. Es ist schon eine Weile her, dass es in der Rathausgalerie Kunst zu sehen gab. Durch die Pandemie war die Fläche lange Zeit als Testzentrum umgenutzt worden, Ausstellungen wären wegen der Corona-Auflagen ohnehin nicht möglich gewesen. Umso mehr freute sich Bürgermeisterstellvertreter und Vorsitzender des Kulturfördervereins in Hirschberg, Karlheinz Treiber, die Künstlerinnen, die sozusagen die Post-Corona-Phase der Galerie einleiten, vorzustellen.

Von Max Rieser

Dass Drop und Mohr sich fanden, war der Ausstellung "Hoffnung" im letzten September geschuldet, bei der 19 Künstlerinnen und Künstler aus Hirschberg gemeinsam ihre Werke präsentieren. Dabei kamen viele neue Verbindungen zustande, wie auch das Künstlerinnenkollektiv "3+1", in dem Drop mit Carla Hartmann, Ina Zielinski und Uta Hamerla-Aulbach im Juni die erste Ausstellung der vier auf die Beine stellte. Und wie bei "3+1" ergänzen sich auch Mohr und Drop hervorragend.

In Drops Werken steht der Mensch im Mittelpunkt, sie verbildlicht Lyrik, und sie vertritt auch einen emanzipatorisch-politischen Standpunkt in ihren Bildern. Das wird auch deutlich bei der Auswahl der Gedichte, die Eingang in ihre Bilder finden, nämlich Bertolt Brecht, Hilde Domin und die 700 vor Christus entstandenen Gedichte von Sappho, deren Textfragmente sie sogar in einige Bilder einbaute.

Bei Mohr sind es Impulse und spontane Gefühle "die mich in den Keller treiben, um zu malen", erläuterte sie. Abstrakte Formen sind in ihren Bildern genauso zu sehen wie konkrete Darstellungen von Blumen, und sogar eine kleine Landschaftsmalerei findet sich im großen Raum der Galerie. Neben der Natur, die schon seit ihrer Kindheit eines ihrer Lieblingsmotive ist, bekam Mohr Inspiration aus ihrer Arbeit als Inhaberin eines Antik-Geschäftes in Schriesheim.

Ein würdiger Anfang also für die Wiederinbetriebnahme der Rathausgalerie – und ein großer Zugewinn für den Hirschberger Kulturbetrieb.