Von Alexander Albrecht

Hirschberg-Leutershausen. Es hat schon fast etwas Staatstragendes, wenn Bürgermeister Ralf Gänshirt an diesem Sonntag kurz vor 11 Uhr am Rathaus in ein schmuckes Schnauferl steigt und damit zur Raiffeisen- beziehungsweise Hölderlinstraße kutschiert wird.

Natürlich könnte der Verwaltungschef in Zeiten des Klimawandels die kurze Strecke auch genauso gut laufen oder radeln. Aber es geht um die Geste: Bei der Ankunft des Bürgermeisters spielt die Ladenburger Stadtkapelle (insgesamt zwei Stunden lang) auf – und eröffnet nach zwei Jahren Corona-Pause die 15. Oldtimershow.

Der veranstaltende Oldtimerclub und sein Vorsitzender Klaus Peekel sind bereits startklar. "Sämtliche Genehmigungen sind eingeholt, es kann losgehen", freut sich der Chef und Gründer des Vereins. Peekel erwartet für die diesjährige Show (11 bis 16 Uhr) circa 70 bis 80 Fahrzeuge. Anmelden müssen sich die Besitzer der Raritäten nicht.

Man kennt sich, das Stelldichein motorisierter Schätze an der Bergstraße hat in der Szene einen guten Ruf. "Das ist schon ein Selbstläufer", so Peekel. Manche Teilnehmer kommen aus dem Karlsruher oder Darmstadter Raum. Die Wagen rollen über die Bahnhofs- und die Hölderlinstraße zum Veranstaltungsgelände im Herzen des Teilorts. Drei Einweiser des Clubs lotsen die Fahrer zu den Parkplätzen. Aber Vorsicht: "Wer sein Fahrzeug ausstellen möchte, sollte rechtzeitig kommen", empfiehlt Peekel. "Es wird wieder eng werden."

Ein Hingucker dürfte auf alle Fälle der Amischlitten eines Clubmitglieds sein, der rechtzeitig vor der Schau restauriert worden ist. Das Besondere: "Der Wagen hat einen Dampfmotor – eine absolute Seltenheit", sagt Peekel. In den Vorjahren gastierte auch schon mal ein Rennwagen in Leutershausen.

Alle ausgestellten, historischen Automobile der Show werden mit einer Nummer ausgestattet. Das Publikum stimmt auf einem Schein über den schönsten Oldtimer ab. Der Erstplatzierte sichert sich den begehrten Siegerpokal und 50 Euro.