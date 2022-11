Hirschberg. (ans) Damit die Pumptrack-Anlage im Sportzentrum Realität werden kann, mussten 20.500 Euro an Spenden zusammenkommen, so die Vorgabe des Gemeinderats. Am Freitag verkündete Bürgermeister Ralf Gänshirt, dass dieses Ziel erreicht ist und mit knapp über 28.000 Euro sogar übertroffen wurde.

Dazu beigetragen hat auch die Volksbank Kurpfalz, deren Hirschberger Filialleiterin