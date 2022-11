Hirschberg. (RNZ) Zweimal musste die Tour wegen Corona abgesagt werden – jetzt kommen die Musiker endlich wieder nach Hirschberg, wo "VallesantaCorde" seit zehn Jahren regelmäßig für einen ausverkauften Saal gesorgt haben: das italienisch-deutsche Ensemble, benannt nach dem "heiligen Tal", in dem ein Teil von ihnen lebt und arbeitet, wird sein neues und soeben auf CD erschienenes Programm am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr, in der Ehemaligen Synagoge vorstellen. "Wir freuen uns sehr, dass wir das endlich wieder erleben dürfen." Jens Schlichting. Vorsitzender des Vereins "Musik in Hirschberg", hat auf seiner letzten Italienreise das Event eingefädelt. Er freut sich, dass die vier Musiker "unsere inneren Batterien aufladen werden".

Das Quartett "VallesantaCorde" feiert Folklore-Musik und nimmt dabei seinem Publikum den Atem. Die Band kombiniert das Feuer der Balkanmusik mit dem Stolz und der Sehnsucht des Tango, die Spielfreude des Klezmer mit der Leichtigkeit des Swing.

Halsbrecherische Verfolgungsjagden von Gitarre und Geige werden im letzten Moment gezügelt und verschmelzen wieder mit dem Fundament von Bass und Percussion. Die vor Lebensfreude übersprudelnden Melodien weichen melancholischen Klangbildern, um überraschend auf ein neues auszubrechen. "VallesantaCorde" bestechen durch Einfühlsamkeit, improvisatorischen Einfallsreichtum und ihre spürbare Lust am Musizieren.

Wenn sich verschiedene Kulturen miteinander vermischen, kann interessantes Neues und auch Überraschendes entstehen. Diesem Experiment widmet sich das italienische Quartett "VallesantaCorde" mit seiner Musik schon seit vielen Jahren. 2019 gesellte sich mit Fabio Roveri ein neuer Gitarrist zu dem Ensemble, der eine ganz eigene Energie mitbringt.

Andreas Petermann (Violine), auch als "Teufelsgeiger aus dem Vallesanta" bezeichnet, begeistert immer wieder durch sein hochvirtuoses und rasantes Geigenspiel; seine Frau Renate Titze, gibt der Musik am Kontrabass ein solides und gleichzeitig swingendes Fundament, überrascht aber auch immer wieder mit Soloeinlagen. Und Andi Bühler (Percussion) begeistert immer wieder mit rhythmischen Einlagen und Soli.

Info: Tickets kosten 18 Euro, 15 für Mitglieder, sechs für Schüler. Reservierungen: auf der Website www.musik-in-hirschberg.de, per Mail unter info@musik-in-hirschberg.de oder unter Tel. 06201/2498733.