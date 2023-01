Hirschberg. (zg/ans) In der Diskussion um die Ortsrandentlastungsstraße betont die FDP Hirschberg in einer Pressemitteilung nochmals zwei Punkte: Sie sei nicht gegen die Lösung der Hirschberger Verkehrsprobleme, sondern lediglich gegen die Pläne einer Ortsrandentlastungsstraße, wie sie in der Gemeinderatssitzung am 20. Dezember 2022 zur Entscheidung standen. "Unserer Ansicht nach sind das Hauptargument gar nicht mal so sehr die nach jetzigem Stand mit circa fünf Millionen Euro veranschlagten Kosten, die am Ende inklusive Planungskosten wegen Inflation und ungewisser Förderung wohl das Doppelte oder gar noch mehr betragen würden", betont die FDP und führt zum Vergleich den Ergebnishaushalt 2022 mit circa 25 Millionen Euro an.

Zentraler ist aus ihrer Sicht der Punkt, dass die Gemeinde ein Planaufstellungsverfahren durchführen müsste. Voruntersuchungen, Umweltgutachten sowie die Schaffung von Landbesitz müssten erfolgen. Allein der letzte Punkt wäre nur durch eine Flurneuordnung zu erreichen. "Der Erfolg wäre genauso ungewiss, und die an und für sich sehr leistungsfähige Hirschberger Verwaltung hätte auf Jahre für andere Themen kaum Kapazität", argumentieren die Liberalen. Demgegenüber stünde ein, für den Großteil der Hirschberger "nur geringer Nutzen". Leutershausen sei von der Problematik nicht tangiert. "Geholfen wäre vor allem den Bewohnern aus den südlichen Weinheimer Stadtteilen, die schneller auf der Autobahn wären", so die Liberalen.

Der Ortsverband wie auch die Kreistagsfraktion hätten über die Jahre hinweg immer wieder alternative Ideen wie die einer Trasse entlang der Eisenbahnlinie zwischen der L541 und der K4133 oder einer Nordspange/Kreisverbindungsstraße oder einfach eines Bürgerforums zur Diskussion angeregt. "Der FDP sind die Hirschberger Verkehrsprobleme, wie von manchem behauptet, gerade nicht egal", heißt es in der Mitteilung. Für einen Bürgerentscheid sei sie weiter offen. Trotz der genannten Argumente, die aus Sicht der Liberalen gegen eine Weiterverfolgung des Projekts in der bisherigen Form sprechen, sehen sie "als demokratische Kraft der Mitte eine erhebliche Notwendigkeit, den Bürger in Form eines Bürgerentscheids nach seiner Meinung zu fragen". Nur so schaffe man es, die Diskussion zu befrieden.