Künstlerin Marianne Freudenberg kam aus Ludwigshafen und bot Aquarelle, Miniaturbilder und wasserfeste Banderolen an, die auf speziellem Tuchmaterial mit Acrylfarbe bemalt werden. Sie war besonders von der gelösten Stimmung und der Offenheit der Menschen angetan. Dieter Schuhmann aus Schriesheim, ein passionierter Holzschnitzer, stellt seit nahezu 20 Jahren seine sehenswerten Krippen und Krippenfiguren in allen Größen aus. Den Kindern, die an seinen Stand kamen, schenkte er Holzengelchen. Zum ersten Mal dabei war Angelika Ewald aus Leutershausen . Sie sammelte bei ihren Trips an die Ost- und Nordsee angeschwemmtes Treibholz und machte daraus besondere Kreationen. Ihr Verkaufstisch war am Abend fast gänzlich abgeräumt.

Unzählige Kisten und Kartons wurden in aller Herrgottsfrühe in die Markthalle getragen, die auf diese Betriebsamkeit, nach fast dreijähriger Zwangspause, förmlich gewartet hatte. Manche ließen einen letzten prüfenden Blick über den Verkaufsstand wandern, ehe sich die eigene Anspannung zur Eröffnung um 11 Uhr legte. Gerade in der Corona-Zeit wurde vieles produziert und gefertigt. Darunter Handarbeiten aus Stoff, Holz, Wolle, Karton, Papier, Edelmetall, Porzellan und anderen Materialien. Das kam in Leutershausen besonders gut an.

Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Zu einem besonderen Familienfest bei glitzernden Lichtern, buntem kreativen Warenangebot und duftenden Leckereien passend zur Advents- und Weihnachtszeit wurde der 38. Weihnachtsmarkt in Leutershausen . Hier kamen am Sonntag zahlreiche Kreativ- und Hobbykünstler zusammen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt, der vor 40 Jahren ins Leben gerufen wurde, fasziniert besonders durch seine kleine, aber feine Art im Bereich der Markthalle. Er lebt aber auch durch die Bemühungen von Organisator Walter Brand, unterstützt von Ehefrau Margit, der die Vereine, Organisationen, Gruppen und Hobbykünstler mit dem bislang Bewährten, aber auch mit neuen Ideen zum Mitmachen gewinnt.

Die Leutershausener Kindergärten boten beim Weihnachtsmarkt Aktionen für die kleinen Besucher an. Foto: Brand

Auch drinnen herrschte reger Betrieb. Foto: Brand

Topfit und mit großem Engagement dabei war die älteste Teilnehmerin mit ihren 85 Jahren aus Weinheim. Sie verkaufte Weihnachtsgestecke und Marmelade. Großformatige Fotografien verkaufte Walter Brand zugunsten der Sanierung der katholischen Wallfahrtskirche. Viele Hirschberger informierten sich auch am entsprechenden Stand über die Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg’’. Und Bürgermeister Ralf Gänshirt freute sich bei seinem Rundgang über das schöne, kreative Angebot. Verkauft wurde vieles, auch Essen: etwa bei den Pfadfindern, der Jugendfeuerwehr, dem SGL-Fan-Club "Rote Teufel" und der Familie Thory. Der Kuchenverkauf bei den Landfrauen und der Waffel-Verkauf bei der Evangelischen Kirchengemeinde liefen ebenfalls auf Hochtouren. Gefragt waren zudem die Kaffeevariationen von "Coffee Tö go". Am Nachmittag bildete sich vor dem Waffelstand eine lange Warteschlange. Kein Wunder, denn den Teig fertigte die Dänin Hanne Förster, eine langjährige Weggefährtin vom Weihnachtsmarkt, nach dänischer Rezeptur an.

Am "Glühwein-Terminal" vom DRK war ebenfalls Hochbetrieb angesagt. Die IG Storchekerwe bot aus dem Sortiment der Winzergenossenschaft Schriesheim edle Weine an. Zudem gab es hier einen weißen Glühwein, der sich großer Beliebtheit erfreute. Zu später Stunde verkündete Orga-Nachfolger Tobias Rell: "Wir sind ausverkauft."

Der Nikolaus tauchte auf und hatte für die Kinder kleine Geschenke dabei. Gut aufgehoben waren die Kleinen beim Evangelischen und Katholischen Kindergarten, die Spiele anboten. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Christiane Binz und die Kapelle "Ave Maria" unter der Leitung von Franz Ulrich Keppler. Einige Weihnachtslieder wurden dabei kräftig mitgesungen. Auch in diesem Jahr werden alle Teilnehmer einen Obolus entrichten, der traditionell für soziale Zwecke gespendet wird.