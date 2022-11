Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Obst und Gemüse, Fleisch, Eier oder andere landwirtschaftliche Produkte aus dem Automaten gibt es hierzulande schon des Öfteren. Ab Montag kommt noch ein weiteres, neues Angebot hinzu: Auf dem Reisig-Hof in der Lobdengaustraße 26 kann man sich künftig mit Kuchen aus dem Automaten versorgen. Ob es etwas Vergleichbares schon in der Region gibt? "Ich glaube nicht", meint Karin Reisig.

Auf die Idee gekommen sei "die Jugend". Aber auch die ältere Generation fand das Projekt begrüßenswert, denn die Situation, Personal für den Verkauf beispielsweise der Erdbeeren zu bekommen, gestalte sich immer schwieriger, erzählt Karin Reisig. Und so war die Idee für den Automaten ursprünglich nur für Erdbeeren gedacht.

Auch andere Leckereien künftig im Automaten

Aber es kamen immer wieder Kunden auf Reisigs zu, die bedauerten, dass es den leckeren Kuchen vom Hof-Café nur am Wochenende gibt. Außerdem ist es über die Herbst- und Wintermonate geschlossen. Und die Erdbeersaison dauert ja nur sechs bis acht Wochen; für den Rest des Jahres sollte das Gerät auch anderweitig genutzt werden.

So kam die Idee auf, einen Kuchen-Automaten ins Leben zu rufen, der aber, je nach Saison, dann auch für andere Leckereien verwendet werden soll. "So können die Kunden flexibel einkaufen", sagt Karin Reisig. Von Berufskollegen habe man auch gehört, dass solche Automaten gerade am Wochenende starken Zulauf hätten.

Sie bestellten also das Gerät, das nun in dieser Woche aufgebaut wurde. Es verfügt über 40 Fächer, die dann mit dem frisch gebackenen Kuchen von Karin Reisig und einer Mitarbeiterin ausgestattet werden. Den Anfang machen sollen Käse- Apfel- oder auch Schmandkuchen. "Wir wollen uns erst mal herantasten, was gewünscht wird", meint Reisig. Da es jetzt ans Plätzchenbacken geht, soll es künftig auch diese Leckereien im Automaten geben. Aber auch den Erdbeersecco, Eier, Marmelade oder auch Dosenwurst hält Karin Reisig für denkbar. "Wir wollen dort auf jeden Fall unsere eigenen Produkte unterbringen." Und wenn dann die Erdbeer-Saison kommt, natürlich auch diese.

Da muss dann sicherlich die Kühlung ...